Yenimahalle Belediyesi, Tepe Kule, Avcılar ve Karşıyaka Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) okuma-yazma kursu eğitimi alan vatandaşları sinemaya götürdü.

AntaresAVM’de düzenlenen sinema etkinliğinde hayatlarında ilk kez sinemaya giden 100 kursiyer, ikram edilen mısırları yiyerek “Aile Arasında” adlı filmi izledi.

Kahkahalara boğuldular

Filmde evliliği bitme aşamasına gelen avizeci Fikret’in müzikhol vokalisti Solmaz ile tanışma hikâyesini izleyen kursiyerler, ilk sinema deneyimlerini yaşadı.

Solmaz’ın kızının Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar vermesi ve aile arasında olması planlanan nikahın içinden çıkılmaz bir hal alması ise okuma yazma kursiyerlerini kahkahalara boğdu.

“Sinemayı çok sevdik”

Mutlulukla sinema salonundan ayrılan kursiyerler, belediye yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kursiyerler,”Filmi çok beğendik. Bizlere bu imkânı sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sayesinde hem okumayı öğreniyoruz, hem de sosyal hayata katılıyoruz. Bugün sinemaya geldik ve sinema izlemeyi çok sevdik” dedi.