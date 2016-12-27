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Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

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YAZAR VE DAVRANIS BILIMLERI UZMANI ASKIM KAPISMAK, KADININ VE ERKEGIN DOGASINDA VAR OLAN FARKLILIKLARI MIZAHI BIR DILLE ANLATTIGI 'KADINLAR SAGDAN ERKEKLER SOLDAN' TEK KISILIK GOSTERISINI BUCALILAR ICIN SAHNELEDI. BUCA BELEDIYESI TARAFINDAN DUZENLENEN ETKINLIKTE YUZLERCE BUCALIYLA BULUSAN ASKIM KAPISMAK, DIKKAT CEKICI VE BASARILI PERFORMANSI ILE AYAKTA ALKISLANDI. (FOTO: IZMIR DHA)

YAZAR ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, kadının ve erkeğin doğasında var olan farklılıkları mizahi bir dille anlattığı ‘Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan’ tek kişilik gösterisini Bucalılar için sahneledi. Buca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce Bucalıyla buluşan Aşkım Kapışmak, dikkat çekici ve başarılı performansı ile ayakta alkışlandı.

Bucalılar farklılıklarını yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın yorumuyla dinledi. Kapışmak, 2011 yılında yazdığı ve daha sonra aynı isimde seminer olarak izleyiciyle paylaştığı “Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan” kitabından kesitleri Bucalılar için sahneledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen gösteriye Bucalılar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye’de ilk kez kadın- erkek ilişkilerinin anlatıldığı psikomedi türünde bir gösteriyle seyircilerine ulaşan Aşkım Kapışmak, tek kişilik gösterisinde ‘Beynimizi nasıl kullanıyoruz’, insan tanıma yöntemleri, kişilik tipleri, iş ve özel hayatımızdaki ilişkilerde başarı, insan beyni nasıl çalışır, ikna sanatı, etkili iletişim stratejileri, kadınlar ve erkekler arasındaki farklar’ konularını işledi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da seyirciler arasında yer aldığı gösteri Bucalılar tarafından ayakta alkışlandı.

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