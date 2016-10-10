Kadınlar parasını giysiye, erkekler ise elektroniğe harcıyor

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de internetten alışveriş eğilimi son yıllarda oldukça artarken, internetten alışveriş yapan her 100 kadından 72’sinin yılda en az bir kez giyim eşyası, her 100 erkekten 55’inin ise yılda en az bir kez elektronik ürünleri satın aldığını belirlendi.

E-ticaret sitelerinden ürün satın alan kadınların yüzde 38’i yılda en az bir kez otel-seyahat harcaması yaparken, erkeklerinde yüzde 53’ü aynı harcama için online alışveriş sitelerini tercih ediyor.

Kadınlarda üçüncü sırada ev eşyası gelirken, kadınların yüzde 25’inin e- ticaret sitelerinden ev eşyası satın aldığı tespit edildi.

Erkeklerin ise yüzde 52’sinin giyim eşyası almak için bu siteleri kullandığı belirlendi. Med ya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, yılbaşından bu yana yazılı basına e- ticaret sektörü hakkında 11 bin 821 haber yansırken, online alışverişle ilgili ise yazılı basında 6 bin 162 haber çıktığı tespit esildi.

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