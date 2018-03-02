28 Şubat tarihli gazetemizdeki köşe yazımda kadına şiddetten bahsederken artık bu sözlerin kimseyi etkilemediğine işaret ettim. “Kadına şiddet” sözleriyle başlayan hiçbir haber bizde etki bırakmıyor artık iyice kanıksandı.

Tam da bu yüzden bu yapılanların aslında bir terör olduğunu o yüzden de bunun adının “erkek terörü” olması gerektiğini yazmıştım. Gazetemiz köşe yazımı manşete çıkararak, kadına uygulanan şiddet, “terör suçu” sayılsın diye başlık attı. İddialı sözler belki ama arkasında duran bir gazete var.

Lütfen kadınlardan bunu esirgemeyin çünkü erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet, hem de her anlamda uyguladıkları şiddet aslında terör estirmektir. Kocasından, nişanlısından, eski eşinden, babasından, ağabeyinden, amcalarından, kısacası yakınındaki erkeklerden şiddet gören kadınların korunması adına ciddi adımlar atılması gerekir.

Hatay’da yaşayan Gülay Mübarek’i iki yıldır tehdit ve taciz eden Erdoğan Küpeli hakkında savcılık, altı aydan fazla süre bir işlem yapmamış. Gerekçeleri ise eldeki delillerin çok fazla olduğu ve bunların tek tek incelenmesinin vakit aldığı imiş. Hukuk mantık işidir avukat olmanıza savcı olmanıza gerek yoktur bazen. Gülay’ın elindeki tek bir ses kaydı, gönderdiği tek bir mesaj dahi bu adamın tutuklanması için yeterliydi aslında hepimiz haberlerde gazetelerde videolarda net bir şekilde izledik. Erdoğan küpeli denen şahıs aleni genç kızı sözlü ve sesli olarak tehdit ediyor; bunlardan bir tanesi yetmez miydi bu adam hakkında işlem yapmaya?

Hadi bunu bıraktık, iki sene sonra bir karara varın dedik, adamı serbest bıraktılar. İnsanlar bunun şaşkınlığını yaşarken cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklandı. Elbette cumhurbaşkanına hakaret etmesini istemiyoruz ama bir insanın hayatına kast eden tehlikeli bir insanın bugüne kadar hiçbir şekilde bu yüzden ceza almaması da kabul edilebilir bir durum değildir.

Bir yanda sıkı güvenliği, korumaları olan, kolayca erişemeyeceği bir vatandaş cumhurbaşkanına hakaret edince tutuklanıyor, ancak bir vatandaş, bu genç kıza ve ailesine iki yıl boyunca kabus yaşatıyor, ölümle tehdit ediyor ama başına hiçbir şey gelmiyor.

Şimdi burada sormaz mısınız “adalete ne oldu” diye?

Sanıyorum mahkeme mahkeme değişiyor bakış açıları, çünkü her türlü ceza vermek, tutuklama kararı almak o mahkemenin elinde iken almadılar, demek ki mahkemeler arasında da farklı kararlar, farklı tavırlar var, görüyoruz ve hissediyoruz insanlar da aptal değil.

Bir şehirdeki mahkemeyle bir başka şehirdeki mahkemenin aynı veya benzer olaylara bakış açıları, aldıkları kararlar çok farklı, işte bu yüzden “emsal göstermeler” yaşıyoruz ya zaten.

Bu konuda gerçekten bir şeyler yapılması gerekir. Bu kadınlar sizin çocuklarınız olabilir, kız kardeşiniz veya ilerde anneleriniz olacak, siz bu “kadınlarsız” ne yapacaksınız, korumazsanız eğer?

Erkeklerin kadına uyguladığı şiddet, dayak, öldürme, işkence gibi, her şekilde kendini gösteriyor, peki tüm bunların terörden farkı nedir?

Üstelik erkekler bu kadınların canına kast ederken onlara haber vermiyorlar, tıpkı teröristler gibi sinsice davranıyorlar. Tıpkı teröristler gibi o insana kendini savunma fırsatı vermiyorlar, çok çabuk, anında vuruyor, yaralıyor, ya da öldürüyorlar.

Bu yaptıkları terör değil de nedir?

Erdoğan Küpeli’yi serbest bırakan mahkemeyi biraz araştırmak ve incelemek gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle davranıldı ve onca delile rağmen neden serbest bırakıldı?

Demem o ki madem mahkemeler farklı farklı kararlar veriyorlar bunun hiçbir şekilde Savcılığınca daha kimin inisiyatifine bırakılmadan terör suçu sayılmasını talep ediyoruz biz kadınlar.

Şimdiden elimde İki günde topladığım 100 civarında imza var. Ha bu sadece Almanya’dan topladıklarım, Türkiye’den İhtiyaç varsa eğer imza kampanyasını çoğaltıp sunmak isterim.

Kadınlara şiddet uygulayan, terör estiren erkekler de, bir teröristin aldığı cezayı alsın, yeter ki. Bu konuda imza vermek isteyenler olduğuna eminim, lütfen gazetemizde bize ulaşıp destek verin. Erkeklerin kadınlara uyguladıkları şiddet terör suçlularıyla aynı işleme tabi tutulsun