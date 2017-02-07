Kadınlar ev ekonomilerine katkı için pazar kurdu

MUĞLA’nın Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, üye olan ev kadınlarının ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla ikinci el ürünlerin satıldığı pazar kurdu.

Yıl boyunca her ayın ilk haftasında kurulacak olan pazarın ilki açıldı. Kent konseyi üyesi ev kadınları çeşitli ikinci el elbiseleri açtıkları stantlarda 10-50 lira arasında satışa sundu. Armutalan Mahallesi’nde bulunan pazaryerinde kurulan 11 stantta satılan giyim eşyalarına yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar ilgili gösterdi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, “Üyemiz kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamak için ikinci el pazar kurma kararı aldık. Yıl boyunca her ayın ilk haftası bir günlüğüne pazarımızı kuracağız. İkinci el giysilerin yanı sıra evlerde hobi olarak yapılan hediyelik eşyaları da satışa sunduk” dedi.

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