Kadınlar, Ata’nın huzurunda

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82’nci yıldönümünde Kayseri’de kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde buluştu. Kadınlar, meclisteki kadın milletvekillerinden kadın sorunlarına duyarlı olmalarını istedi.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi üyeleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82’nci yıldönümünde Atatürk anıtı önünde bir araya geldi. Kadınlar anıta çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunup İstiklal marşını okudu.

Şube adına basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Bıçakçıoğlu, Türk kadınının 1946’da Fransız ve İtalyan, 1971’de İsviçreli hemcinslerinden çok önce, 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te de anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandığını hatırlattı. Bıçakçıoğlu şöyle dedi:

”Geçen 82 yılın ardından, kadınların siyasi alanda hala istenilen düzeyde temsil edilemediği görülmektedir. Bugün mecliste kadın milletvekili oranı sadece yüzde 14.9’dur. 43 ilin hiç kadın milletvekili yoktur. Ayrıca kadınların sayısının sadece mecliste değil, yerel yönetim kademelerinde ve kamu yönetiminde de düşüklüğü önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Ülkemiz kadınları, birçok Avrupa ülkesinden önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkının uygulanmasında, Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır.”

KADIN VEKİLLERE ÇAĞRI

Nilüfer Bıçakçıoğlu, Atatürk’ün Türk kadınına sadece seçme ve seçilme hakkını vermediğini, izlenecek yolu da tarif ettiğini belirterek, ”Bugün meclisteki kadın milletvekillerimizden ve yerel yönetimlerde görevli kadın yöneticilerimizden, kadın sorunlarına duyarlı olmalarını, sorunların bilincine vararak kadının toplumdaki statüsünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütmelerini beklemekteyiz” diye konuştu.

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