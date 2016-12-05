Kadının seçme ve seçilme hakkı 82. yılında

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 82. Yıldönümünde, Çankayalı kadın yöneticiler kahvaltıda bir araya geldi.

Taşdelen: “Dilerim, mahallelerde kadın muhtarların, Meclis’te kadın vekillerin ve kabinelerde kadın bakanların sayısı artar. Bunun için ben de sizlerle birlikte çalışmaya hazırım”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 82. yıldönümü nedeniyle kadın meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, kadın muhtarlar ve kadın birim müdürleriyle kahvaltılı bir toplantıda buluştu. Buluşmaya CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, il ve ilçe kadın kolları yönetim kurulu ve üyeleri de katıldı.

Toplantıda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 5 Aralık 1934’de, dünyanın modern pek çok ülkesinde bile kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmadığı bir dönemde Türk kadınının bu hakka kavuşmasının Cumhuriyet aydınlanmasını göstermek açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir. En çok kadınların özgürlüğü ve eşitliği için yapılmış bir devrimdir. Cumhuriyet devrimi başta olmak üzere yapılan her devrimde kadınlar gözetilmiştir. Atılan her adımda kadınlar için bir düzenleme yapılmıştır. Çünkü Atatürk kadınların eşit olmadığı bir toplumun medenileşemeyeceğini, özgürleşemeyeceğini çok iyi biliyordu” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ YARISI KADIN

Çankaya Belediyesi’nin kadınların istihdamına, eğitim anlamında gelişimine, toplum içinde ve iş yaşamında hak ettiği yere kavuşmasına ve nihayet yönetici kademelerde görev yapmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Taşdelen, “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının başarısını gösteren Mor Bayrak’ı kazanan ilk yerel yönetimiz. Bunu, hizmeti planlarken ve üretirken gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetine borçluyuz. Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanların yarısı kadındır. Biz kadının olduğu yerde başarının kaçınılmaz olarak geleceğinin bilinciyle kadınlara hem istihdamda hem de yöneticilik kademelerinde fırsat eşitliği tanıyoruz. Önlerine yapay engeller koymadığınızda kadınlar ne kadar başarılı olduklarını zaten gösteriyorlar” diye konuştu.

Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en güzel yolunun, çağdaşlık hedefine kadın – erkek yan yana yürümek olduğunu kaydeden Taşdelen, “Seçme ve seçilme hakkının verildiği bu önemli günde, bizimle birlikte olan kadın meclis üyelerine ve muhtarlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetleri hem Belediyemiz için hem de Çankaya için çok önemli. Kadın muhtarlarımızın mahallelerinde ne kadar sevildiklerini ve başarılı olduklarını bizzat mahalle sakinlerinden dinliyorum. Dilerim, mahallelerde kadın muhtarların, Meclis’te kadın vekillerin ve kabinelerde kadın bakanların sayısı artar. Bunun için ben de sizlerle birlikte çalışmaya hazırım” dedi.

ŞENAL SARIHAN: DAHA ÇOK KADINI, DAHA GENÇ YAŞLARDA SİYASETE KAZANDIRMALIYIZ

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 82. yıldönümünün önemine dikkat çekerek “Her ne kadar 1934 gibi görülse de, bu kazanımın ardında, üstelik 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında bile çalışmalarına ara vermeden süren bir kadın hareketinin itici gücü vardır. 1934, bu çabaların yasayla güvence altına alınmasıdır” dedi.

Kadınların siyaset yapabilmek için erkeklerin aksine pek çok şeyden feragat etmesi ve daha çok emek vermesi gerektiğini de ifade eden Sarıhan, “Biz, şartlar ne olursa olsun, daha çok kadını daha erken yaşlarda siyasete kazandırmalı; seçme hakkımız kadar seçilme hakkımızı da talep etmeliyiz. Örneğin kadın kotasını yüzde 33 değil yüzde 50 istemeliyiz ki,aa böylece hedeflenen sayının altında kalmayalım” diye konuştu.

Toplantının sonunda CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, Alper Taşdelen’e bir teşekkür çiçeği takdim ederken, Başkan Taşdelen çiçeğin, Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil ile kadın muhtarları temsilen Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç’a takdim edilmesini rica etti. Toplantı sonunda katılımcılara, Çankaya Belediyesi seralarında yetiştirilen saksı çiçeklerinden de hediye edildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...