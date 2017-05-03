Kadın ve gençlere özel etkinlikler

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlerin ve genç annelerin bilinçlenmesi için özel etkinliklere imza atıyor. Metin Alagöz Gençlik Merkezinde düzenlenen seminerlerle özellikle genç annelerin bilinçlenmesi hedefleniyor.

2017 yılında “Aile içi eğitim”, “Sevgi yolu”, “Evlilik ve mutlu olma” adıyla düzenlenen 3 seminer kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunarken, aile bağlarını güçlendirmelerine de yardımcı oldu.

Gelecek nesilleri yetiştiren annelerin iletişim becerilerini güçlendirmek, kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak, sorun çözme becerisini geliştirmek, eşler arası ilişkinin sağlıklı yürümesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen seminerlere 200 kadın katıldı.

GENÇLERLE SİNEMA GÜNLERİ

Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlere yönelik etkinliklerine de hız kesmeden devam ediyor. Tarihi türde ve değerlere ışık tutan filmler de sinema günleri etkinliğiyle gençlerle buluşturuluyor.

Gençlerin sosyalleşmesini ve nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan etkinlikler milli bilinci de güçlendiriyor. Gençlerin nitelikli zaman geçirmelerini önemsediklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ilk kuran belediye olarak gençlerimize özel birçok farklı etkinlik düzenliyor, spor ve kültürel faaliyetlerle onların gelişimine katkı sunuyoruz.

Milli ve manevi değerleri güçlendiren filmlerimiz gençlerin ilgisini çekti, düzenli aralıklarla bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz.” mesajı verdi.

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