Kadın Saha Komiseri Galatasaray-Adanaspor maçının önüne geçti

Süper Lig’de önceki akşam oynanan Galatasaray-Adanaspor maçında görev yapan kadın saha komiseri Sevgi Yalçın, karşılaşmanın ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin ilk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın, Galatasaray-Adanaspor maçında özellikle değişiklik ve ek sürelerin gösterildiği anlarda saha kenarındaki görüntüsüyle objektiflere takılırken sosyal medyada gündem oldu.

Yayıncı kuruluş da 62 yaşındaki saha komiseri Sevgi Yalçın’ın görüntüsünü zaman zaman ekrana taşıdı. 25 yıldır bu mesleği yapan Yalçın’ın kızı Bihter Yalçın Türkalp’in ise hakem gözlemcisi olarak çalışıyor.

2 sene önce Galatasaray-Trabzonspor maçında görev yapmıştı…TFF Hakemler Derneği’nden emekli olan Sevgi Yalçın İstanbul’da yaşıyor.

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