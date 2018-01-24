Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün’ün öncülüğünde “Halkla buluşuyoruz, dertleri çözüyoruz” sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 10 kişilik sağlık ekibi mahalle mahalle dolaşarak kadın hastalıkları hakkında bilgilendiriyor.

Çalışma kapsamında son olarak Çubuk ilçesine bağlı, merkeze 65 kilometre uzaklıktaki Yukarı Çavundur Mahallesi’ni ziyaret eden ekip, önce kadın hastalıkları ve kanser hakkında eğitim verirken, daha sonra da bazı hastaları muayene etti.

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece mesai saatleri içerisinde değil, izinli oldukları günlerde de gönüllü olarak vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Projenin, uzun soluklu olmasını amaçladıklarını aktaran Üstün, “Bugün Yukarı Çavundur Mahallesi sakinleriyle birlikteydik ve çok güzel bir gün geçirdik. Onlarla kadın sağlığıyla ilgili bilgi paylaştık. Hemen hemen her konuya değindik. Özellikle rahim ağzı taraması, meme kanseri taraması, menopozda yapılması gerekenler, gebelikle ilgili yapılması gerekenler, sancılı adet gününde neler yapılacak gibi hemen hemen her konuya değindik.” dedi.

Üstün, çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyen ve hastalığının farkında olmayan çok sayıda kadını belirlediklerini vurgulayarak, bu kişilerin ekip tarafından hastaneye götürülerek tedavi ettirileceğini sözlerine ekledi.

Yukarı Çavundur Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Osman Şahbudak da mahalle sakinlerinin çalışmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ankara’nın büyük bir hastanesinin başhekimi ayağımıza kadar geldi. Şimdiye kadar köylülerimiz böyle bir şey görmedikleri için çok şaşırdılar. Büyük bir hastanenin başhekiminin ve doktorlarının onların ayağına kadar gelmesi, onlara bilgiler vermesi vatandaşlarımızı son derece mutlu etti. Hatta başhekimimiz onları hastaneye davet ettiler, ücretsiz muayene edecekler. Sağlık problemleri olanlarla yakından ilgilenecekler. Uygulamadan dolayı çok memnun kaldık.”

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Meliha Demirtaş, ekipleri görünce şaşırdığını belirterek, uygulamadan memnun kaldığını söyledi.

Fatma Fidan da (60) bilmedikleri birçok hastalığı ve tedaviyi öğrendiklerini kaydederek, “Biz rahatsızlıklarımız hakkında sorular sorduk onlar bizlere anlattı. Sağlık bakımından bize yardımcı olacaklar ve inşallah Ankara’ya gideceğiz tedavimizi göreceğiz. İlk defa gördük böyle bir şey Allah razı olsun. Hizmet ayağımıza geldi.” diye konuştu.

Kamile Taşiner de (50) bilgilendirildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Doktorlar Ankara’dan buraya kadar gelmişler. Çok teşekkür ederiz. Devletimiz bizlere hizmeti ayağımıza kadar getiriyor. Ne diyebiliriz böyle bir devlete. Allah devletimize güç ve kuvvet versin.” dedi.