Kadın öğretmen sanayiye usta yetiştiriyor

İZMİR’in Torbalı ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Tesisat Bölümü’nde öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Gamze Bayram, sanayiye yeni kaynakçılar ve tesisatçılar yetiştiriyor.

Torbalı Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğretmen olan Gamze Bayram, 2 yıldır sanayiye kalfa ve ustalar yetiştirerek herkesi şaşırtıyor. Hem beceri hem de pratik eğitimi veren Gamze öğretmen, sık sık sanayideki firmalarda kaynak yapıyor, boru büküyor. Atölyelerde tesisat, kaynak, boru bükme gibi becerileri öğrencilere kazandıran genç öğretmen, teknik resim, sıhhi tesisat, alternatif enerji gibi derslere giriyor. Erkek öğrencileri sanayiye bir kadın olarak yetiştirmekten büyük gurur duyduğunu belirten Gamze Bayram, kız öğrencileri de bu bölümlerde görmek istediğini dile getirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Bölümü Tesisat Teknolojisi Alanı mezunu olan Gamze Bayram, öğrencilerini çalıştığı sanayi atölyelerinde de takip ediyor. Onların kalifiye birer eleman olmasını sağlayan Gamze Bayram, “Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Bir kadın olarak tesisat öğretmeni olduğum için çok mutluyum. Her yönüyle donanımlı olan bir okulda çalışıyorum. Bu tür okullarda erkek öğrencilere hitap etmek zor olsa da ben işimi seviyorum. Bölümümüzde kız öğrenciler de görmek istiyorum. Ben başardıysam onlar da başarır” dedi.

Öğretmeninin kadın olduğunu duyunca önyargılı yaklaştıklarını belirten öğrencilerden Furkan Ekinci, “Bu işleri erkekler yapar sanıyorduk ama ben bu işleri bir kadın öğretmenden öğrendim. Hem de severek öğrendim. Gamze öğretmenimizin üzerimizde emeği çok” diye konuştu.

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