Kadın muhtarlar Yenimahalle’de buluştu

Kadın Muhtarlar Derneği, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 82’inci yıldönümü ’nü kutladı.

İlkadım Salonu’nda düzenlenen davette kadın muhtarlara CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara, CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir, belediye meclis üyeleri ve belediyenin kadın müdürleri de eşlik etti.

“Her şeyimizi Atatürk’e borçluyuz”

Programda konuşma yapan Başkan Yaşar, “5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü. Daha Avrupa ülkeleri bu haklara sahip olmazken, o lider ki; bugün her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına önce medeni hukuku sonra da seçme ve seçilme hakkın vererek, Türk ve İslam toplumunda kadın erkek eşitliğinin ilk adımını atmıştır. O günlerden bugüne kadınlarımız çeşitli haklara yaşama alanında, çalışma hayatında, politika da haklara sahip oldular” diye konuştu.

“Ne yazık ki hala istediğimiz noktada değiliz”

Günümüz toplumunda kadınlara verilen hakların tam anlamıyla uygulanamadığını da belirten Yaşar, “Ne yazık ki hala istediğimiz noktada değiliz. Hala töre cinayetlerinde ölen kızlarımız, gencecik yaşlarda ikinci hanım olan kadınlarımız varsa, hala kadının doğum yapacağına siyasetçiler, nasıl giyineceğine erkekler karar veriyorsa, çalışma hayatından bu iş erkek işi siz yapamazsınız diye çeşitli engeller çıkartılıyorsa, kız çocuklarının okuma hakkı elinden alınıyorsa bu kadın erkek eşitliğini sağlayamadığımızın kanıtıdır. Bunları hep birlikte aşacağız. Umutsuz olmayacağız. Bunu aşmanın yolu erkeğiyle kadınıyla çağdaş bir yaşama inanan eşit yurttaşlık hakkını hep beraber savunmaktır” dedi.

Üyeler dernek başkanına taç taktı

Dernek üyeleri tarafından çalışmaları nedeniyle taç hediye edilen Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, “Bugün çok önemli bir gün. Bugünü bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve şükranlarımızı borçluyuz. Çok değerli Cumhuriyet kadınları daha çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yaptığımız hiçbir çalışma ve emek boşa gitmiyor ama ülkemiz adına atacağınız her adım bu ülkenin yararına olur” dedi.

Program sonunda etkinliğe katkı sağlayan davetlilere dernek üyeleri tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

Başkan Yaşar, plaketini CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in elinden, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara’ya ise çiçeğini CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe’den aldı.

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