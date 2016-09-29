Kadın Meclisi’nden depremzede köye yardım

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Akhisar’ın Sünnetçiler Mahallesi’nde deprem nedeniyle duvarlarında çatlaklar olan evleri gezen Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pınar Güney ve arkadaşları, AFAD ekiplerinin kurduğu çadırları da ziyaret etti.

Başkan Pınar Güney getirdikleri ev aletleri ve gıda malzemelerini Sünnetçiler Mahallesi Muhtarı Ceyhun Kılınç’a teslim etti. Pınar Güney,

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“Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral’ın destekleri ile topladığımız bazı ev aletleri ve gıda maddelerini, muhtarımıza teslim ettik. İhtiyaç sahiplerine dağıtacak. Özellikle yaşlı, eşleri ölmüş büyüklerimiz için bu yardımların moral olacağına inanıyoruz. Duvarları çatlamış evleri ve sakinleri ziyaret ettik. Onların tek isteği, kış ayları gelmeden AFAD’ın tespit ettiği zararların giderilmesi için işlemlerin başlamasıdır. Kurulan çadırlarda kalmak istemiyorlar. İnanıyorum ki devletimiz kısa zamanda elini uzatıp, zor durumda olanları rahatlatacaktır”