Kadın gücü Türkiye için modernleşme meselesidir

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) konuğu olduğu toplantıda “Kadının toplum içindeki ve yönetimdeki gücünün dünyanın geleceğini tanımlayacak en önemli unsur olduğunu düşünüyorum” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar Kasım ayı kahvaltı toplantısında “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” konusunun ele alındığını belirtti. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur’a teşekkür eden Oktar, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek KAGİDER’in bu şiddete karşı her platformda mücadele edeceğini söyledi ve ekledi:

“Şiddetin azalma göstermeden devam etmesi üzücüdür” “Ülkemizde kadınlara yönelik şiddet olayları hemen her gün basına ve medyaya yansımaktadır. Son yıllarda bu konuda artan toplumsal duyarlığa ve farkındalığa rağmen şiddetin azalma göstermeden devam etmesi üzücüdür. KAGİDER kadınların temel yaşama hakkını ihlal eden şiddete karşı her platformda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte kararlıdır.”

Oktar ayrıca Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEP’S) önemine değinerek şöyle dedi:

“Kadınların güçlenmesi toplumların kalkınması için olmazsa olmazdır… Ve bu konuya inancı ve destekleri için Sayın Agah Uğur’a teşekkür etmek isterim. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan ve bu alanda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle rol model olan Borusan Holding, WEPs Liderlik Grubu’na Türkiye’den seçilen ilk şirket olmuştur. Kadınlar adına kendilerine teşekkür ederim.”

“Böyle bir gün olmasına şaşıyorum”

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ise, 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Türkiye’deki kadınlarımızın yüzde 35.5’i fiziksel olarak şiddete maruz kalıyor. Bizler kadının yönetimde güçlenmesinden söz ederken, daha önemli çok başka sorunlarımız var. Bunların tek çözümünün ise bilinçlenmede olduğunu görüyorum. 25 Kasım önemli bir gün ve öyle bir gün olmasına bile inanamıyorum. 2016 yılındayız ve böyle bir şeyin var olması beni şaşırtıyor.”

“Artık sosyal sorumluluğun da ötesine geçti”

Kadının güçlenmesinin artık geri dönüşü olmayan bir mecburiyet olduğunu ifade eden Uğur şunları söyledi:

“En azından bunu bir insanlık hakkı olarak görmek lazım. Bırakın ekonomik kalkınma için bir mecburiyet olduğunu Yüzde 50 gücün kullanılmadığı bir dünyadan söz ediyoruz. Türkiye için bu durum daha da önemli. Bir beka meselesi, modernleşme meselesidir kadın gücü. Ben şahsen kadının toplum içindeki ve yönetimdeki gücünün dünyanın geleceğini tanımlayacak en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Kadın gücünün daha yüksek olduğu bir dünya kesinlikle daha iyi bir dünyadır. Dolayısıyla konumuz artık sosyal sorumluluğun da ötesine geçmiştir. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak algılamayı ben ayıp görüyorum. Tabi ki hepimizin sosyal sorumluluklarımız var, ama politika yapanların bunu böyle görmemesi lazım.”

“KAGİDER’i önemsiyor ve tebrik ediyorum”

Kadının toplumda hak ettiği konuma gelmesinde girişimciliğin önemli olduğunu ifade eden Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben en büyük kırılma noktasının girişimci kadınlardan geleceğini düşünüyorum. Çünkü girişimci olduğunuz zaman, o cam tavanlar ortadan kalkıyor. Girişimci sayısı anlamında kadınların oranı bütün dünyada daha düşük. Belki bunun nedenlerini araştırmak lazım. Girişimci kadın ve erkek hayata eşit başlıyorlar aslında. Doğru strateji oluşturduysa, boşluk bulduysa ve kendine de güveniyorsa, erkekten bir farkı yok. Girişimci kadınların artmasının kadınların rolünü çok ciddi olarak değiştireceğini düşünüyorum. O nedenle KAGİDER’i önemsiyor ve tebrik ediyorum.”

Bütün çalışanların profesyonel gelişimlerini sürdürmek

Borusan Holding CEO’su Uğur, Grup şirketlerinde cinsiyet ayrımı yapmayan ve kadın – erkek bütün çalışanların profesyonel gelişimlerini sürdürmek için eşit fırsatlara sahip olmalarına odaklanan İK politikaları uygulandığını kaydetti. Bir yıl önce “Borusan Eşittir” platformu kurulduğunu bildiren Uğur, “Amacımız, başta cinsiyet olmak üzere hiçbir toplumsal rol ve algının eşitliğe engel olmayacağı, mutlu ve başarılı bir geleceği inşa etmektir. Bu platform insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede kadın ve erkeğin sadece kâğıt üzerinde değil zihinlerde de eşit olması için çalışıyor” dedi.

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