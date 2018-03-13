Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz,” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ tüm kadınlarımızın geçmiş Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut ilçe Kadın Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadının toplumdaki yerini anlatan şiir tadında bir gösteriyi Eryaman Yunus Emre Kültür Merkezinde sahneye koydu. Düzenlenen organizasyonda söz alan Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Ayhan Yılmaz,” 1857 yılında kadınlar tarafından başlatılan özgürlük mücadelesi bugünlere kadar geldi. Geçmişte yapılan tüm özgürlük çalışmalarının bugün boşa gitmediği görülüyor. Avrupa ülkelerinden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza verdiği hakları da göz ardı etmememiz gerekiyor” dedi.

Yılmaz,” Son dönemlerde profesör ünvanlı olup dinci olarak geçinen insanların verdikleri fetvalar ülkemizin nasıl karanlık bir sürece götürüldüğünü gösteriyor. Akşam başımızı koyduğumuz yastıktan tahrik olacak zihniyetin ülkeye hakim olmaması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği hakları sonuna kadar savunmamız gerektiğini belirten Yılmaz,” Kadınlara verilen hakları savunmalıyız, bu hakları savunmayan zihniyetler karşısında ise hep birlikte çalışmalıyız. Bizim her zaman söylediğimiz gibi bu hakları savunmak için tüm kadınlarımızın taşın altına ellerini koyması gerekiyor. Bizim partimizde uygulanan yüzde 33’lük kadın kotasının her yerde olumlu yönde artırılarak kullanılması gerekiyor. Bu başarı Etimesgut’ta başladı. Hedefimiz 2019 seçimlerinde kadınlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak. Bu başarı kadınların başarısı olacaktır.

Ey kahraman Türk kadını

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ geçmiş kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

Gösteriye katılan kadınlara ithafen konuşan Etimesgut İlçe Kadın Kolu Başkanı İnci Göfteci, Kadınlar Günü’nün önemini ve tarihini anlatarak ,”Kadın emeğine sahip çıkarken kaybettiğimiz bütün kadınları birlikte anmaya, tek nefes, tek ses olmaya, haklarımıza hep birlikte sahip çıkmaya sizleri davet ediyoruz” dedi.