GGYD’nin kadın üyeleri, kendileri için düzenlenen kutlamada buluştu, unutamayacakları bir akşam geçirdi. Gecede konuşan Başkan Allıoğlu, “GGYD en fazla kadın üyeye sahip, ekonomi yapılardan biridir” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü nedeniyle derneğin kadın üyeleri için bir gece organize etti. Narlı Levrek Balık Retaurant’taki geceye Başkan M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri evsahipliği yaparken, kutlamaya büyük ilgi gösteren üyeler kadınlara dair anlamlı mesajlar verdi. Başkan Allıoğlu da gecenin açılış konuşmasında kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha çok katılımının önemine işaret etti.

Kadın Üye Sayımız Fazla

Allıoğlu, “Genç Girişim ve Yönetişim Derneği bu konuda Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlara örnek bir STK’dır. Gerek üye bazında, gerekse yönetim bazında kadınlar GGYD’de her zaman kendilerine yer bulmuştur. Bu anlamda GGYD, en fazla kadın üyeye sahip ekonomik yapılardan biridir. Kadınların varlık göstermediği yapıların başarısızlığa mahkûm olduğu unutulmamalıdır” dedi. GGYD Başkanı Allıoğlu sözlerini, Atatürk’ün şu sözleriyle tamamladı: “Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur…”

Tüm Kadınlara Armağan

Aralarında TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın bulunduğu çok sayıda konuğun da katıldığı gecede, kadın girişimcilere üzerinde numaralar olan karanfiller dağıtıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bu numaralardan çekiliş yapılarak, tüm kadın girişimcilere birbirinden güzel hediyeler takdim edildi. Baştan sona neşe içinde geçen geceye katılanlar, hem Kadınlar Günü’nü kutlamış oldu, hem de günün yorgunluk ve stresini attı, hasret giderdi.