Kadın girişimciden tüplü sera sobası

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde bir tüp firmasının bayiliğini yapan girişimci Neslihan Işık, kendi projesini çizdiği ve patentini aldığı tüplü sera sobasını piyasaya sürdü.

Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nda görücüye çıkaran Işık, ürettiği soba ile özellikle muz seralarında yaşanması muhtemel don olaylarının önüne başarılı şekilde geçildiğini açıkladı.

Seranın içerisi ile dışarısı arasındaki ısı farkını sağlıklı şekilde ayarlayabildiklerini kaydeden Işık, “Geçen yıl sobalarımızı tercih eden birçok üretici serasını don olayından kurtarmayı başardı. Bunun üzerine patentini de aldık. İlçede sık yaşanan elektrik kesintilerine önlem için sobalarımızı tüplü olarak geliştirdik. Dışarda ısının eksi 2 dereceye kadar düşmesine karşın tüplü sera sobası ile içerideki ısıyı 5 dereceye kadar yükseltebiliyoruz” dedi.

Şu ana kadar sera sahiplerinden yoğun bir talep aldıklarını ifade eden Işık, ”Sobamız özellikle muz seraları için tasarlandı. Soba ev tüpü ile çalışıyor ve 170 santigrat ısı sağlıyor. 50 litrelik tanktaki su buhar olarak seraya veriliyor. Bu buhar muzun üzerinde sıcak bir bulut oluşturarak donmayı engelliyor. Bir ev tüpü 30 saat kullanılıyor. İlçede sürekli elektirk kesintisi yaşandığı için sistemimiz alternatif bir özellik taşıyor. Tüp bitmediği sürece asla ısıtmayı durdurmuyor. Sobamız sayesinde çiftçilerin ‘Elektrik kesilince ne yapacağız’ kaygısı ortadan kalkıyor” diye konuştu.

Talebin yoğun şekilde geldiğini belirten Işık, önümüzdeki günlerde altyapı kurup seri üretime geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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