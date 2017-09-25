Taşdelen: Mustafa Kemal Atatürk’ün adını silmeye çalışanlara inat Atatürk’ün, İnönü’nün, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve o günden bugüne kadar bütün şehitlerimizin, askerimizin, polisimizin adını Çankaya’da yaşatmaya devam edeceğiz

Çankaya Belediyesince düzenlenen ve üç gün süren “Kadın Emeği Festivali” ünlü sanatçı Şevval Sam’ın söylediği şarkı ve türkülerin ardından son buldu.

Çankaya Belediyesinin ilk kez bu yıl hayata geçirdiği kadınların el emeği ürünlerinin sergilenip satıldığı “Kadın Emeği Festivali” üç günün ardından son buldu.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen ve ilk gün Feryal Öney konseri, ikinci gün Füsun Demirel’in “Aşk Dersleri” adlı tek kişilik oyunu ile devam eden festivalin son gecesinde Şevval Sam sahne aldı.

Festivalde stant açan yaklaşık yüz katılımcıyı yalnız bırakmayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gece düzenlenen etkinliklere de katıldı. Ankara Genç İş Adamları Derneği Kadın Platformu’nun destek verdiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun da yer aldığı Festival’de, konserlerden kahkaha yogasına, tiyatrodan el emeği ürünlerin satışına ve çocuklara animasyona kadar birçok etkinlik yer aldı.

TAŞDELEN: “BELEDİYECİLİK RANTÇININ, TALANCININ İŞİ OLAMAZ”

Festival’in kapanışında bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk’ün “Tek bir şeye ihtiyacımız var; o da çalışkan olmak” sözünü hatırlatarak bu sözü düstur edindiklerini belirtti. Çankaya Belediyesinin tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşadığını belirten Taşdelen, “Belediyecilik rantçının, talancının işi olamaz. Belediyecilik yüreğinde insan sevgisi olanların işidir, belediyecilik Atatürkçülerin işidir” dedi.

Çankaya’nın Atatürk’ün ilçesi olduğunu ve Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirten Taşdelen; “Bu nedenle gece gündüz çalışıyor ve en kıymetli arazilerimizi halkımıza hizmet verecek parklara, yüzme havuzlarına, kültür merkezlerine dönüştürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

ATATÜRK’ÜN ADINI SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

“Sizler, bizler, hepimiz ve Türk demokrasisi çok ciddi badireler atlatmışızdır, içinizde çok büyük sıkıntılar çeken yurttaşlarımız vardır” diye konuşan Taşdelen, Hasan Hüseyin’in “Acıyı bal eyledik” şiirinden “Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz” mısralarını okuyarak rehberi bilim ve akıl olan Atatürkçülerin yenilmeyeceğini söyledi.

Tarihte kendi kurtarıcısının adını silmeye çalışan bir millet olmadığını belirten Alper Taşdelen; “Mustafa Kemal Atatürk’ün adını silmeye çalışanlara inat Atatürk’ün, İnönü’nün, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve o günden bu güne kadar bütün şehitlerimizin, askerimizin, polisimizin adını Çankaya’da yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kadın Emeği Festivali’ne katılanlara teşekkür eden Çankaya Belediye Başkanı; “Kadının ötekileştirildiği, ikinci sınıf yurttaş yapıldığı, cinsel istismarın ve kadına yönelik şiddetin alabildiğine yoğunlaştığı bir dönemde böyle bir festival yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de, Çankaya’da yapılan bu güzel işlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, CHP’nin kadın-erkek eşitliğinin savunucusu olduğunu söyledi. Dereli, kadınlar için pembe otobüs hazırlayan Malatya Belediye Başkanı’nı ve Türkiye’de kadın-erkek eşitliğini yok sayanları kınadığını belirtti.

ŞEVVAL SAM: “BİZ ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ”

Demokratik olarak kadın hakları konusunda istenen noktada olunmadığını belirten Şevval Sam ise “Bu yolda inatla, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kadın emeğine sahip çıkılması gerekiyor. Biz Atatürk çocuklarıyız, ben bugün böyle kendimi özgürce sanatla var edebiliyorsam, bunu O’na borçluyum. O’nu saygı, hasret ve hürmetle anıyorum” dedi.

COŞKULU KAPANIŞ

Konuşmaların ardından Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nı dolduran binlerce kişi Sam’ın söylediği şarkı ve türkülere hep birlikte eşlik etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Ankaralılar hareketli şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenerek “Kadın Emeği Festivali”nin kapanışını gerçekleştirdi.