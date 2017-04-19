Bodrum’da, kadın cinayetleriyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çekilen ‘Yağmurlarda Yıkansam’ adlı filmin gösterimi yapıldı.

‘Yağmurlarda Yıkansam’ adlı filmin Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde yapılan gösterimine, filmin yönetmeni Gülten Taranç, oyuncu Turan Özdemir, Sağlık Vakfı yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı. Filmin dağıtımını kendisinin üstlendiğini belirten Gülten Taranç, “Filmimiz kadın cinayetlerinin gerisinde kalan bir kız çocuğunu anlatıyor. 15 yaşındaki Gamze’nin hikayesi. Biliyorsunuz her gün kadınlar öldürülüyor ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak için bu film yapıldı. Seyircilerden de böyle filmlerin yapılmasına dair olumlu tepkiler alıyoruz” dedi. Filmin Bodrum Sağlık Vakfı yararına gösterildiğini söyleyen Taranç, vakfın ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, bu film ile engellilere veya diğer insanlara bir fayda sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Yaklaşık 1.5 saat süren filmin başrollerini Murat Ergür, Engin Benli, Yeliz Tozan ve Müge Ulusoy üstleniyor. Kadın cinayetlerinin tek mağdurunun yalnızca öldürülen kadınlar olmadığı anlatan film, izleyiciler tarafından beğenildi.

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