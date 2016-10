KADEM kadınla ilgili her türlü dezavantajlı konuya müdahil olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı olduğu KADEM’in Samsun İl Temsilcisi olan Meral Kıvırcı, geçen 29 Eylül’de yeni hizmet binalarının açılışı ile birlikte yapacakları yeni çalışmalar, derneğin hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

Kıvırcı, 2013 yılında faaliyete geçen KADEM’in Türkiye’deki 15’inci temsilciliğinin Samsun’da açıldığını belirterek “Kadın ve Demokrasi Derneği’nin ülkemizdeki mevcut siyasal sosyal ekonomik düzenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kadınların birikimlerini yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun bir zemin hazırlamak amacıyla kuruluyor.

Kadının aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Daha çok toplumsal adalet eşitliği üzerinden perspektif alıyor” dedi.

Kıvırcı sözlerine şöyle devam etti:

“KADEM kadın haklarını koruyarak, demokrasinin hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacak çalışmaları yapıyor.

Özellikle kadın ve aile ile ilgili olarak hayatı anlamlandıran ki bunlar, sağlık, hukuk çevre sanat, spor, medya, ahlaki değerler gibi her konuyu çalışma sahası haline getiriyor ve hemen hemen de bu alanlarla ilgili farklı alt komisyonlar oluşturuyor kendi içerisinde. Kadını ilgilendiren her konu bu derneğin bir konusu. Kadının yasal sosyal, hukuksal anlamdaki bütün sıkıntılarında KADEM o şehrin içerisinde varlığını gösteriyor. Kadınla ilgili her türlü dezavantajlı durumda KADEM konuya müdahil olacak.”

Kadınlarla ilgili eğitim çalışmaları da yapacaklarını dile getiren Kıvırcı, “Kadının sosyal yasal hakları ile ilgili eğitimler programlar, çalıştaylar yapacağız. Biz çeşitli konumlarda çalışmalar yaparken ama bunu tek başına yapmayacağız muhakkak, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından, üniversitelerden destek alacağız. Mutlaka bir çözüm ortağımız olacak. Dernek içinde gençlik komisyonu olacak. Onlara bu yapının içinde çeşitli eğitimler vereceğiz.

Onların mesleki yolculuklarında onlara katkı sağlayacak yabancı dil, hukuki gibi çeşitli konularda eğitimler olacak. Kadın ne kadar bilgilenirse, ne kadar donanırsa, tabi yasal hakları öğretirken şu anlama da gelmiyor ‘eşi ile onu karşı karşıya getirecek, çatıştıracak’ bir söylem şeklinde değil.

Onun aile içerisindeki rolünü daha sağlıklı bir şekilde ve daha donanımlı bir şekilde eğitimlerin ona verilmesi, hakka bilgi psikolojik olarak da onları destekleyecek farklı yollara kanalize edilerek, arka taraftaki bilinç düzeyinde ve ruhsal yapısında onları bir miktar rahatlatacak çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.

KADEM’in Samsun çok güzel çalışmalar yapmak üzere kapılarını açtığını dile getiren Kıvırcı, “Bu kapılar Samsunlu kadınlarımıza gençlerimize sonuna kadar açık. bizimle birlikte olmalarını istiyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize çok güzel projelerle onları hayata hazırlayacağız” diye konuştu.

