Kadın ve Demokrasi Derneği basınla tanıştı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Yürütme Kurulu Hamamönü’ndeki temsilciliklerinde basınla tanışma kahvaltısı düzenledi. Birçok basın mensubunun katıldığı kahvaltı da fikir alış-verişi yapıldı.

Türkiye genelinde 3 bin, Ankara’da da 250 üyesi olan KADEM Ankara temsilciliği basınla tanışma kahvaltısı düzenledi.

Ülke genelinde birçok sempozyum gerçekleştirdiklerini söyleyen Denetim Kurulu Asil Üyesi Zehra Zümrüt Selçuk, kadının medyadaki yeri ile ilgili de bir sempozyum gerçekleştirmek istediklerini dile getirirken, bu konuda basın mensuplarının görüşlerini istedi.

Karşılıklı görüş alış-verişleriyle gerçekleşen kahvaltıya Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı gibi ulusal basının yanı sıra yerel basından da katılım fazla oldu. Kahvaltının sonunda KADEM Ankara Yürütme Kurulu ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

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