Kaçkar ultramaratonu tamamlandı

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Doğu Karadeniz’in yalçın Kaçkar Dağları’nda üç ayrı kategoride yapılan ultramaraton ve arazi koşusunu toplam 131 atlet tamamladı.

Arazi koşularında Türkiye’nin en zorlu parkurlardan biri olan Kaçkar Ultra’da iki günlük zorlu yarışma tamamlandı. Yurt dışından da katılımın olduğu 64, 43 ve 13 kilometrelik koşuda toplam 131 atlet finişe ulaştı. En uzun kategori olan 64 kilometrede birinciliği erkeklerde Kemal Kukul 8:42:01 ile alırken, finişe gelen tek kadın yarışmacı 11:51:33’le Nesrin İşseven oldu.

Kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şöyle: 64 km kadınlarda Nesrin İşseven, 64 km erkeklerde Kemal Kukul, 43 km kadınlarda Özge Narin Dağ, 43 km erkeklerde Mehmet Yıldırım, 13 km kadınlarda Elena Polyakova (Rusya), 13 km erkeklerde Ali Kalhor.

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