HEYKELTIRAŞ Güler Güçlü’nün kişisel sergisi “Kaçınılmaz Ağırlık”, 13 Mart’ta sanatseverlerle buluşacak.

Ankara’daki CerModern bünyesindeki Hub SanatMekan, heykeltıraş Güler Güçlü’nün beton heykellerden oluşan ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Formlarında tekrar eden benzerlik unsurunu yaşamın içinden sorgulayan sanatçı, maddenin ağırlığı altında güç ve değerlerin hiyerarşisine karşı koyan bilgiyi irdeliyor. Yeni formlara aktarılan bilgiyi, bilincin saflığına tutunan toz zerreciklerine benzeten sanatçı, taşlaşmış heykelleriyle güncel bir eleştiri sunuyor.

Kaçınılmaz Ağırlık / Ineluctable Weight sergisi, CerModern Hub Sanat Mekan’da 9 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.