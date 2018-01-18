Aralarında esrar, eroin, çay, sigara, araç, silah, tarihi eser, motorin, ne ararsanız var. Geçen yıl yurda kaçak sokulmak istenen bu ürünlerin değerinde ve miktarında geçmiş yıllara göre büyük oranlarda artış yaşanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ele geçirilen tüm kaçak ürünlerin toplam değeri 2009 yılında 409 milyon lira iken geçen yıl 2.5 milyar liraya ulaşmış.

Bu rakamlar kaçakçılığın vardığı boyutları ortaya koyuyor. Genel kanı yakalanan iki kaçak ürüne karşı bir bu kadarı da ülkeye sokulduğu yönündedir. Arkadaş eğer bir ürüne fiyatının dört katı vergi eklersen dışarıdan illaki ucuzu gelir. Yapılacak bir şey yok, uğraş dur

Şunu da belirtelim; kaçakçılığın önlenmesinde kontrollerin, denetimlerin artırılmasının yanı sıra FETÖ ve PKK’nın gibi örgütlerle yapılan mücadele de etkili olduğu da söylenebilir. Eğer bu ürünler ele geçirilmeseydi devletin vergi kaybı en az 500 milyon lira olacaktı Bazı rakamlarını verelim:

2017 yılında, piyasa değeri 893 milyon lira olan 24 ton uyuşturucu ve uyuşturucu üretimde kullanılan ham maddeler ele geçirilmiş. Bir önceki yılki tutar 236 milyon lira.

Geçen yıl yurda kaçak sokulmak istenen motorlu araçların değeri bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 500 milyon liraya ulaşmış.

Ayrıca piyasa değeri 123.4 milyon lira olan 13.9 milyon paket sigara, 43 milyon lira değerinde 57 bin adet cep telefonu, 164 milyon liralık motorin, 3.4 milyon liralık çay, 5.2 milyon liralık şeker de yakalanmış.

AMBARLAR DOLU

Kaçakçılığın boyutunu göstermek için gümrük ambarlarına bakalım:

Geçen Kasım ayına göre, ambarlarda, 1.5 milyar lira değerinde 6.4 milyon paket sigara, 25.2 milyon lira değerinde 251 bin şişe alkollü içecek, 813 milyon lira değerinde 338 ton çay, 1.14 milyar lira değerinde 1.99 milyon adet kaçak makine ve elektronik eşya bulunuyor.

Dahası, geçen yıl 31 milyon liralık sigara, 15 milyon liralık içki, bir milyon liralık çay, 84 milyon liralık diğer kaçak eşyalar imha edilmiş.

BU NASIL FORMÜL?

Gördüğünüz bir formül. Anlamak için alimlerin alimi olmak gerekir. İpucu verelim bu formül, Enerji Piyasası Düzlenme Kurulu’na ait ve enerji alış verişinde bir değerinin belirlenmesi için üretilmiş. Üretildiği kadar bu formülle yerleştirilecek değerleri de bilmek lazım. KÜPS, BUDP, KUDÜP ne? Bir bilen çıksa da anlatsa. Ne yorucu işler!