ADANA’da, diyetisyen Aylin İlküplü, kabızlığın sürekli oturarak, çalışan kişilerde yaygın olduğunu belirtirken, “Beslenme düzeni ve fiziksel aktivitelerle kabızlık düzeltilebilir” dedi.

Seyhan Tıp Merkezi’nde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, çiğnemeden yutkunma ile düzensiz beslenmenin, kabızlığın en büyük nedenlerinden olduğunu söyledi. İlküplü, “Bağırsaklar düzenli çalışmadığı zaman buna bağlı olarak kabızlık görülmektedir. Bir sağlıksızlık belirtisi olan kabızlık, beslenme düzeldiği ve fiziksel aktivite artırıldığı zaman düzelmektedir. Lif içermeyen besinleri tüketmek, yemekleri çiğnemeden hızlı yutmak ve sürekli olarak beslenme düzeninde değişiklikler yaşanması kabızlığın en büyük sebeplerindendir. Bağırsaklarımızın iyi çalışabilmesi için her şeyden önce her gün belli saatlerde yemek tüketmek, bu düzeni değiştirmemek gerekmektedir.

Tüketilen yiyeceklerin iyice çiğnenmesinin bağırsakların çalışmasındaki katkısı büyük olmakta birlikte kabızlığa karşı kepekli ürünler çok yararlı olmaktadır. Günde 1,5- 2 litre su tüketimi de sindirimde olumlu etkiler göstermektedir” diye konuştu.

Kabızlığın sürekli oturarak çalışmak zorunda olan kişilerde yaygın olarak görüldüğünü kaydeden diyetisyen Aylin İlküplü, şunları söyledi:

“Stres durumu, kullanılan bazı ilaçların da bu durumu tetiklediği bilinmektedir. Bunların sonucunda ortaya çıkan kabızlık, gün içinde yaşattığı şişkinlik hissiyle kişileri rahatsız etmektedir. Sindirim sistemi bozukluklarını önlemek için sebze- meyve tüketimine günlük beslenmede sıkça yer verilmelidir.

Meyvenin tüketimi suyu sıkılarak, değil; meyvenin posasını kaybetmeyecek şekilde tüm olarak yapılmalıdır. Kabızlığın geçmesi için uygulanan bol posalı diyet tedavisinde muz, şeftali, patates, havuç, pirinç, makarna gibi bazı besin türlerinin çok sık tüketilmemesi, ‘fast food alışkanlığı’ndan vazgeçilerek, zeytinyağlı, bol posalı ve sulu tencere yemeğinin tercih edilmesi gerekmektedir. Kabızlığın tedavisinde de görüldüğü gibi düzenli, yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı ile fiziksel aktivitenin birçok hastalığın önüne geçebilmekte önemli olduğunu unutmamalıyız.”