Ankara kulislerinde, üç bakan arasındaki kriz konuşuluyor. Kriz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar İşler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı, Suriye konusundaki açıklamaları nedeniyle eleştirmesi ile başlıyor.

Kriz, Kaya’nın olup biteni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakını Berat Albayrak’a, Albayrak’ın da Cumhurbaşkanına aktarmasıyla alevleniyor, iş Soylu’nun istifasına kadar geliyor. Cumhurbaşkanının “duygusal davranma” diyerek Soylu’yu istifanın eşiğinden döndürmesiyle kriz şimdilik yatışıyor.

Gelişmelere başka açıdan bakalım: Bizde bir bakan yurt dışına çıktığında devlet işleri aksaması diye başka bir bakana vekalet verir. Bunda, o tarihlerde Ankara’da olan ve başka bakanın vekaletini taşımayan herhangi bir bakan tercihi yapılır. Zaten bu vekalet işi semboliktir, vekil bakan, vekaletini üstlendiği bakanlıkla ilgili günlük işler dışında çok önemli kararlara imza atmaz.

Enerji Bakanı, göreve geldiğinden buyana Cumhurbaşkanın tüm yurt dışı gezilerinde yer alıyor. Öyle ki, Başbakan Binali Yıldırım, Albayrak’ı “bu gezilerin hepsine katılmak zorunda mısın? diye eleştirdiği söylenmişti.

Şimdi yurt dışına bu kadar sık giden Albayrak vekaleti sürekli kime bırakıyor? Tahmin edin, sürekli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan’a.

Araştırdık, sadece geçen Ekim ayından buyana Albayrak, neredeyse ayda iki defa yurt dışına çıkmış, her gidişinde vekaleti Aile Bakanına bırakmış. Aynı şekilde, Aile Bakanı da Enerji Bakanına.

Ve dahası, diğer bakanlar değişik bakanların vekaletlerini üstlenirken bu iki bakan sadece kendi aralarında vekalet alıp vermişler, diğer hiçbir bakanın vekaletini almamışlar ya da bu bakanlara verilmemiş.

Diğer bakanlarda vekalet işi sürekli değişirken, neden hep aynı ya da sadece iki bakan arasında böylesine “vekalet dayanışması” yapılır, koalisyon hükümetlerinde bile görülmedik bir uygulama. Acaba her iki bakan da başka bakanların gelip kendi işlerini karıştırmasından mı çekiniyor?

Vardır elbet başka nedenleri diyelim ve buna da “kabine içi vekalet ittifakı” adını koyalım.

Soylu’nun işi zor, maça iki bir yenik çıkıyor, kararı en büyük hakem verecek.

ÇEK-BIRAK TERÖRÜ

Suriye’de PKK kökenli terör örgütünün başının Çekya’da tutuklanması üzerine, Türkiye’ye verilmesi için “yazı yazılacağı” söylenmişti.

Bu şahsın tutuklanıp 48 saat geçmeden serbest bırakılmasına gelen tepkiler üzerine Çekya tarafı “Türkiye’den yazı gelirse kararın gözden geçileceğini” açıkladı. Yani “pazarlık yaparız” dediler. Demek ki bu yazı zamanında gitmemiş.

Ne zaman gider, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi aylar sonra.

Önce tutuklama kararı isteyen savcılık veya mahkemeden yazı çıkacak, Adalet Bakanlığına gelecek, Çek diline çevrilecek, özel kurye ile gönderilecek, Çekyalılar da bakacaklar, inceleyecekler, “kanıtlar, belgeler, bilgiler yeterli “diyecekler sonra karar verecekler. O da tutuklama olsaydı.

Adam çoktan oturma izni aldığı Finlandiya vatandaşlığına bile geçer, üç defa da dünyayı dolaşır, biz de “bu adam terörist” diye tepinip dururuz.