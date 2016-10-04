Keman virtüözü Julian Rachlin’den, büyüleyici konser

Antalya Uluslararası Piyano Festivali, dünyanın en iyi ilk on şefinden biri olarak gösterilen ve en ünlü kemancıları arasında yer alan Julian Rachlin’i ağırladı.
Sahneye 16 milyon dolar değerindeki 312 yıllık kemanıyla çıkan Rachlin, müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşattı.
Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Antalya Uluslararası Piyano Festivali sahnesinde dünyaca ünlü yıldızları Antalyalılarla buluşturuyor. Müzik şöleni, Zee Zee ve Manolo Carrasco’nun ardından, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden Julian Rachlin ile devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde ‘Büyüleyici Kemancı’ Julian Rachlin’e Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.
11 KEMANI SERVET DEĞERİNDE
Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi ilk on şeften biri olarak gösterilen, keman virtüözü Julian Rachlin’in merakla beklenen konserine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konsere 1704 yapımı 16 milyon lira değerindeki ‘Stradivarius’ marka kemanıyla çıkan ünlü virtüöz, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar dinleyenleri mest etti.