Keman virtüözü Julian Rachlin’den, büyüleyici konser

Keman virtüözü Julian Rachlin’den, büyüleyici konser

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Keman virtüözü Julian Rachlin'den, büyüleyici konser
ANTALYA ULUSLARARASI PIYANO FESTIVALI, DUNYANIN EN IYI ILK ON SEFINDEN BIRI OLARAK GOSTERILEN VE EN UNLU KEMANCILARI ARASINDA YER ALAN JULIAN RACHLIN'I AGIRLADI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Uluslararası Piyano Festivali, dünyanın en iyi ilk on şefinden biri olarak gösterilen ve en ünlü kemancıları arasında yer alan ’i ağırladı.

Sahneye 16 milyon dolar değerindeki 312 yıllık kemanıyla çıkan Rachlin, müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşattı.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Antalya Uluslararası Piyano Festivali sahnesinde dünyaca ünlü yıldızları Antalyalılarla buluşturuyor. Müzik şöleni, Zee Zee ve Manolo Carrasco’nun ardından, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden Julian Rachlin ile devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde ‘Büyüleyici Kemancı’ Julian Rachlin’e Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

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11 KEMANI SERVET DEĞERİNDE

Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi ilk on şeften biri olarak gösterilen, keman virtüözü Julian Rachlin’in merakla beklenen konserine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konsere 1704 yapımı 16 milyon lira değerindeki ‘Stradivarius’ marka kemanıyla çıkan ünlü virtüöz, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar dinleyenleri mest etti.

1. KEMANI SERVET DEĞERİNDE

22 AYAKTA ALKIŞLANDI

Muhteşem performansı sonrası seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Rachlin, böyle bir festivali sahiplenip geliştirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e. “Hocam” diye hitap ettiği Sanat Yönetmeni Gürer Aykal’a ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’na teşekkür etti.

2. AYAKTA ALKIŞLANDI

33 ‘BU MİSAFİRPERVERLİĞİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRMEDİK’

Antalya’da çok iyi ağırlandığını ifade eden Rachlin, “Ailemle Viyana’dan yola çıkıp Antalya’ya adım attığımız andan itibaren geçen her anda, 29 yıllık meslek yaşamımda dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bir misafirperverlikle karşılaştık. Türk misafirperverliğinin bu en güzel örneği ve bu kusursuz organizasyon için ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim” dedi.

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