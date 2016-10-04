Keman virtüözü Julian Rachlin’den, büyüleyici konser

3 3 ‘BU MİSAFİRPERVERLİĞİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRMEDİK’

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Antalya’da çok iyi ağırlandığını ifade eden Rachlin, “Ailemle Viyana’dan yola çıkıp Antalya’ya adım attığımız andan itibaren geçen her anda, 29 yıllık meslek yaşamımda dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bir misafirperverlikle karşılaştık. Türk misafirperverliğinin bu en güzel örneği ve bu kusursuz organizasyon için ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim” dedi.