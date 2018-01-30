Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve devlet adamı Jose Marti 165. doğum gününde, Çankaya Ayrancı’da isminin verildiği parkta anıldı.

Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve devlet adamı Jose Marti 165. doğum gününde, Çankaya Ayrancı’da adının verildiği parkta düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, Meksika ve Panama Ankara Büyükelçiliklerinin yetkilileri, Küba Dostluk Derneği üyeleri ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner katıldı.

“İNSANLIĞA HİZMET EDENLER ÖLÜMSÜZDÜR”

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Güner, “Bizim için Mustafa Kemal ne ise Küba için de Jose Marti O’dur. Bağımsızlığı karakter kabul etmiş iki lider her iki ülkede de çok sevilmektedir. İnsanlığa hizmet edenler ölümsüzdür” dedi.

Marti’nin tohumlarını attığı bağımsız Küba’nın bugün dünyada bebek ölümlerinde en az, okuma yazma oranında da en yüksek seviyelerde bir ülke olduğunu belirten Güner, “Küba, geri kalmış ülkelere doktor ve sağlık hizmeti sunmakta, birçok aşının da düşük maliyetlerle üretilmesini sağlayarak, insanlığa hizmet etmektedir” diye konuştu.

“KARDEŞ KENT İLE DAYANIŞMA İÇİNDE”

Güner, Küba’nın Başkenti Havana’da yer alan kardeş kent La Playa Belediyesi ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak, verilen hizmetlerin kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nunez de 165 yıl önce dünyaya gelen Marti’nin istisnai bir insan olduğunu belirterek, “Kısa ama başarı dolu bir yaşamı olan Jose Marti bağımsızlık mücadelesinin kahramanıdır” dedi. Nunez, Marti’nin yaşamanı insanlar arasında birlik ve dayanışmaya adadığını vurguladı.