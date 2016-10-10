Dört gün önce Ankara 75. Yıl Hipodrumu’ndaki yarışta, atıyla düştükten sonra beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan jokey Ömer Kaya hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren Kaya’dan dün sabah acı haber geldi. Tecrübeli jokey, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Atın altında kalan Kaya’nın beyin kanaması geçirdiği ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu bildirilmişti. Kaya’nın doktoru Mine Işık Arıgün önceki gün yaptığı açıklamada “Tecrübeli jokeyin kafasında iki yerde meydana gelen kanamalar sonucunda beyin ödemi oluşmuş. Durumu iyi değil. Ömer Kaya pazartesi gününe kadar uyutulacak. Bu aşamada uyutularak tedavisine devam edilecek” diye konuşmuştu.

1986 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Ömer Kaya, 2015 yılında Gazi Koşusu’nu kazanmış, başarılı kariyerinde 12 bin 981 yarışta 1571 birincilik elde etmişti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...