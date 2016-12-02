Johnson: Barış için Kolombia’yı desteklemeye devam edeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kolombiya’yı barış yolunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kolombiya hükümeti ve isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki görüşmelerin 10 Ocak’ta başlayabileceğinin açıklanmasının ardından bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kolombiya Kongresinin yeni barış anlaşması için aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Kolombiya halkını kutladı.

Ülkeye barış ve huzur getirecek ve tüm halkın faydasına olacak bu tarihi oylamanın Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında zorlu geçen 4 yıllık müzakereler sonunda varıldığını hatırlatan Johnson, İngiltere ve Kolombiya’nın tarihi bağları paylaştığını ve her iki ülkenin barış adına ortak değerler ve hedefler içinde olduğunu vurguladı.

Johnson yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Santos’u kasım ayı başında İngiltere’de ağırlamış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Başkan Santos’u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu anlamlı resmi ziyaret sırasında Başbakanımız, Kolombiya’ya yapılan ekonomik desteğin de artırıldığını duyurmuştu” şeklinde ifade etti.

İngiltere’nin bundan böyle de Kolombiya’ya hem maddi hem de manavi desteklerini sürdüreceklerini belirten Johnson, “Kolombiya’yı barış için çıktığı bu yolda sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi

Kolombiya’da ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül’de sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Resmi görüşmelerinin 27 Ekim’de Ekvador’da başlayacağı açıklanmıştı.

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