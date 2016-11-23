Joe Biden İbadi’nin liderliğini övdü

Musul operasyonu devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak Başbakanı Haydar El İbadi bir telefon görüşmesi yaptı.

Musul operasyonunun ele alındığı görüşmede Biden’in ABD’nin Irak’ın “toprak bütünlüğü ve eğemenliğine saygısını” teyid ederken Ibadi’nin “liderliğini övdüğü” bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden görüşme sırasında “Irak güvenlik güçlerinin IŞİD’e karşı savaşta elde ettikleri başarıları övdü”.

Biden ayrıca Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge arasındaki yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Görüşme sırasında ABD’nin iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması sonrasında desteğe devam edeceği sözünü veren Joe Biden’in “ABD’nin Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan saygısını teyid ettiği” de belirtildi.

Bu arada, görüşmeyle ilgili olarak Irak Başbakanlığı’ndan da bir açıklama yapıldı. Rudaw İngilizce’ye göre, açıklamada Biden’in İbadi’nin “liderliğini” ve başta Peşmerge güçleri olmak üzere ülkenin çeşitli güvenlik güçleri arasındaki işbirliğini övdüğü belirtildi.

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