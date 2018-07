1968 kuşağının en etkileyici isimlerinden, gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık etmiş efsanevi sanatçı Joan Baez, yeni albümü “Whistle Down The Wind” ve kariyerinin unutulmaz parçalarıyla ile 22 Temmuz’da Pasion Turca organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Efsanevi şarkıcı, söz yazarı, aktivist ve Rock & Roll Hall of Fame Joan Baez, üç Grammy ödüllü Joe Henry’nin prodüktörlüğünü yaptığı, Los Angeles’ta on günde kaydedilen ve 2 Mart’ta yayımlanan yeni albümü “Whistle Down The Wind’da” en sevdiği bestecilerin bazılarını bir araya getiriyor.

Joan Baez, “Whistle Down The Wind” adlı yeni albümünden “I Love The Were All Over” adlı şarkının sözlerini şöyle anlatıyor: “Daha iyi bir dünya gelecek mi? Bilmiyorum. Ama işimizi yarın gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum için severek yapmalıyız.

1988, 1989, 1993, 2004 ve 2015 yıllarında verdiği konserlerle Türkiye’deki müzikseverlerle buluşan Joan Baez, beş kıtada yüzbinlerce dinleyiciye verdiği konserlere bir yenisini ekleyecek.

75. yaşını Paul Simon, Damien Rice, Jackson Browne ve Mavis Staples Emmylou Harris gibi yıldızların buluştuğu bir konserle kutlayan Joan Baez, bu defa geleneksel baladlar, blues klasikleri, cowboy şarkıları ve etnik folk melodileri arasına sakladığı mesajları doğuştan sahip olduğu berrak sesiyle hayranlarıyla buluşturacak.

1953’te henüz 18 yaşındayken ilk kez sahne aldığı 1. Newport Folk Festivali’nden bu yana müzik dünyasında özgürlük ve insan hakları için yazılan şarkıların vazgeçilmez sesi olarak ölümsüzleşen Joan Baez, aktivist müzisyenler arasında öncü isimlerden birisi olarak tanınıyor.

Jackson Browne, Janis Ian, John Prine, Stevie Wonder & Syreeta, Dickey Betts of the Allman Brothers Band ve Bob Dylan gibi ünlü isimlerin şarkılarına yer verdiği, 1975 tarihli “Diamonds & Rust” albümü büyük başarı sağlayan Joan Baez, 30’dan fazla albümle müzikte yarım asrı geride bıraktı.

Müzik hayatı boyunca hem kendi bestelerini hem de Pete Seeger, Woody Guthrie, Phil Ochs, Bob Dylan gibi müzisyenlerin bestelerini ve şarkıları seslendiren Joan Baez, aktivist kimliğiyle popüler müziğin en önemli seslerinden biri kabul edildi.

2007 yılında Grammy Müzik Ödülleri’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Joan Baez, son olarak Mayıs 2015’te Uluslararası Af Örgütü’nün “Vicdan ve Bilinç Elçisi” ödülünü aldı.

2018’de Mill Valley Kaliforniya’da “Mischief Makers” adlı ilk resim sergisini açan Joan Baez, şiddet içermeyen eylemler yoluyla toplumsal değişimi beraberinde getiren ve risk alanların portrelerini yansıtıyor. Büyük bölümü Federated Indians of Graton Rancheria tarafından satın alınan koleksiyon, Sonoma Üniversitesine bağışlandı ve kampüsteki Yeni Sosyal Adalet Eğitim Merkezinde sergilendi.

Joan Baez, yeni albümü “Whistle Down The Wind” ve kariyerinin unutulmaz parçalarıyla ile 22 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosun’da Türkiye’deki dinleyicileri ile son kez buluşacak.

22 Temmuz 2018, Saat 21.00 – Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

Biletler Biletix’de! www.biletix.com Biletix Çağrı Merkezi (0850 755 55 55)