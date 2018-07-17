JİTSU Eğitmeni Abdullah Tokdemirli,” Brezilya Jitsusu’nu kendi aramızda vücut satrancı olarak tanımlıyoruz. Hamleye karşı hamle yapıyorsunuz. Jitsu’da derslere başladığınız zaman öncelikle esnekliğiniz gelişiyor.” dedi

Milattan önce 2000 yıllarında hayatın her şekline derin saygısı olan Budist rahipleri saldırgana zarar vermeden bir saldırıyı durdurma amaçlı olarak Jitsu’yu kişisel savunma sistemi olarak kullandı. Böylece, Budizmin gelişmesine paralel olarak Asya kıtasında Çin’e oradan da Japonya’ya doğru yayıldı.

Ülkemizde dövüş sanatları denildiği zaman vatandaşların aklına gelen karate, taekwando, boks, kickbox gibi dallardır. Vatandaşlarımız bu sporlara giderken ya birini örnek alıp gidiyor ya da iyi bir dövüş sanatını öğrenmek için gidiyor.

Son zamanlarda ülkemizde giderek rağbet görmeye başlayan temeli Orta Asya’ya dayanan ve Brezilya’da gelişimini tamamlayan Jitsu ülkemizde de ilgi görmeye başladı.

Bu konu üzerine Jitsu’da antrenör eğitmeni olan Abdullah Tokdemirli ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Tokdemirli : 1989 Diyarbakır doğumluyum. Bu spora başladığım zaman ilk başta kickbox ile başladım. Sonra taekwondo da devam ettim. Tabi ilk başlarda kendimi bulmak için birçok spor dalı ile uğraştım. Sonra biraz muay tay yaptım. En sonunda da Brezilya Jinsu’su ile 2013’ de tanıştım.

Brezilya Jitsu ile nasıl tanıştınız?

Tokdemirli : Kickbox yaparken biraz MMA sporlarına meraklıydım. Yani kafes dövüşüne meraklıydım. O dövüş sporu ile ilgilenirken ayaktan ne kadar iyiyseniz yerde de o kadar iyi olmanız gerekiyor. Ondan dolayı biraz araştırma yaptım. Kendi yaşadığım bölgede ilgilendiğim branş ile ilgili sadece bir kişi vardı. Onunla tanıştım ve onun vasıtası ile İstanbul’a gittim.

Sadece 2- 2,5 yıl kadar bir süre İstanbul‘da kaldım. Eskiden bir takımımız vardı. O takımdan ayrıldık. Şu an İstanbul’da sadece bir takımla beraber devam ediyoruz. İlk başlangıcımız o takımla oldu. O takımda derecelendirme aldıktan sonra Ankara’ya geldim. Sonrada spor eğitmenliğine devam ettim.

Bizim belli kuşak aralıklarımız var. İlk olarak beyaz kuşak ile başlarız. Spor hocası sizin minderdeki pozisyonunuzu görür ondan sonra derecelendirme yapar. Sonra da kuşak verilir.

Kendi serüvenim de ben çok hızlı kuşak aldım. Yaklaşık altı ayda mavi kuşak aldım ve devam ettim. Bu sıralarda bazı problemler oldu memlekete dönmem gerekti. Memlekete gittim ama çalışmayı bırakmadım. Orada da ara vermeden yaklaşık 1 yıl çalıştım. Kendi branşlarımızı tanıtmaya çalıştık.

Türkiye’de Brezilya Jitsu’yu tanıyan çok az insan var olanları da bu branşın içerisinden gelen insanlar tanıyor. Brezilya Jitsu demek narin dövüş sanatları demektir. Kendi rakibinin kilosuna, gücüne bakmadan onunla maç yapıp sadece doğru teknik bilerek rakibinizi egale edebilirsiniz.

Brezilya Jitsu’da kalıplaşmış sadece 700 hareket tekniği var ve buna ek olarak da insanların kendi geliştirdiği hareketlerde var. Brezilya Jitsu aslında Japon sanatıymış ama Japonlar savaştan sonra bu dövüş sanatlarını devam ettirmedikleri için Brezilyalılar bu sporu alıp geliştirmişler.

Helio Gracie ilk olarak dünyada yavaş yavaş bu sporu tanıtarak genişletti. Daha sonra MMA dövüşü yani kafes dövüşü olarak iyice dünyada yer edinmeye başladı. Türkiye’de kafes dövüşü denildiği zaman harabe binaların altında yapılan hiçbir kuralı olmayan dövüşler geliyor. Her spor dalında olduğu gibi bu spor dalında da belli kurallar var. Ben sizlere bir kaç tane örnek olarak vereyim. Göze parmak yoktur, ısırmak yoktur bunun gibi birçok kural var.

Türkiye’de bu spor için bir federasyon kurulacak mı?

Tokdemirli : Türkiye’de bir federasyon var ama biz bu federasyona bağlı değiliz. Bizim sporumuz özel organizasyonlarda da yapılıyor. Türkiye’de yaptığın sporun karşılığı alamıyorsun. Özellikle MMA’ de. Öncelikle maça katılımın bir bedeli var. Maçı kazansan bile herhangi bir ödül yok ama özel organizasyonlara katıldığın zaman en azından maddi olarak bir bedeli var.

Ben Türkiye’de pek fazla maçlara katılmadım. Çünkü Türkiye federasyon maçlarına gittiğimde çok basit kural hataları olduğunu gördüm. Antrenörlerde öğrencileri yetiştiremiyorlar. Türkiye federasyonunda antrenörlerin çoğu taekvando kökenli ve ayakta iyi olsalar da yerde pek de bir şey bilmiyorlar. Bunun sonucu olarak da öğrencisine yerde maç yapabilmeyi tam olarak aktaramıyor.

Ben Türkiye’de 2017’de kemerdeydim. MMA federasyonu maçlar düzenledi. Orada izlediğim maçların birinde Ankara bölge temsilcisi maç yapıyordu. Çocuk yere düştüğü zaman antrenörünün şöyle bir şey dediğini duydum. Nasıl çıkıyorsan çık oradan çık. Bu ülkemizin Jitsu alanında ne kadar zayıf olduğunu gösterir.

Hayatında spor yapmamış bir insan gidip Brezilya Jitsusu yapabilir mi?

Tokdemirli : Tabi ki girebilir ve hatta azimliyse çalışarak önemli noktalara gelebilir. Ama burada önemli faktör var esneklik. Bizim yaptığımız spor önemli derecede esneklik gerektiren bir spor. Bizim hareketlerimizde bilek, kol, boyuna dayalı olduğu için biz maça başlamadan önce yaklaşık 45-50 dakika esneme hareketleri yapıyoruz.

Brezilya Jitsu sadece tek bir spor dalı değil. Kendi içindeki spor dallarının geneline verilen bir isim. Brezilya Jitsu’su kendi içerisinde güreş, judo ve aikido olarak üçe bölünüyor.

Brezilya Jitsu’yu gerçek hayatta uygulayabilir miyiz?

Tokdemirli : Her insan birazcık da olsa dövüşmeyi bilir. Fakat kendini savunmayı bilen insan sayısı çok azdır. Çoğu dövüş sanatı insanlara ayakta kendini savunmayı gösteriyor. Ancak Brezilya Jitsu ayakta savunmanın yanında yerde de savunmayı gösteren az sayıda spor dallarından birisidir.

Brezilya Jitsu’nun ülkemizde yayılması için neler yapmalıyız?

Tokdemirli : Türkiye’de bu spor ile ilgili Federasyon var ama pek iş yapmıyor. Buna ek olarak da Olimpik spor olmadığı için herkes tarafından tanınmıyor. Eğer olimpik spor olursa daha da tanınacağına inanıyorum.

Jitsu da dersler nasıl geçiyor?

Tokdemirli : Öncelikli olarak derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Brezilya Jitsu’yu kendi aramızda vücut satrancı olarak tanımlıyoruz. Bu şu demek oluyor hamleye karşı hamle yapıyorsunuz. Jitsu’da derslere başladığınız zaman öncelikle esnekliğiniz gelişiyor sonra zekânız gelişiyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki zekâ ile dövüş sporu ne alakası var. Şöyle bir alakası var rakibin hamlesine karşılık verirken beyin jimnastiği yapıyorsunuz.

Ödülleriniz var mı?

Tokdemirli : Ben çok maçlara katılmadım çünkü sakatlık yaşadım. Şu anda sadece eğitmenlik yapıyorum. Bu spor dalını yani Brezilya Jitsu’yu eskiden çok az sayıda insan bilirdi bu sayı giderek artmaya başladı. Bu spor dalı bir takım oyunudur.

Savunma sanatlarına ilgi nasıl?

Tokdemirli : Ülkemizde savunma sanatlarına başlangıçta ilgi çok ama istikrar yok. Türkiye’de bu spor dalına devlet tarafından neredeyse hiç destek verilmiyor ama Avrupa’da bir çalıştırıcı bu alanda bir mekan açmak isterse devlet tarafından destek veriliyor. Bu olay Türkiye’de yok. Çünkü çok külfetli ve pahalı bir iştir.



Spor salonlarına bazıları spor yapmak için bazıları ise eğlenmek için geliyor. Spor bahanelere sığdırılan bir durum değildir. Bizim insanlarımız bahanelere çok sığınıyor. Eğer iyi beslenip dinlenemezseniz iyi sporcu olamazsınız. Sporun yaşı yoktur. İnsanlarımız savunma sanatlarına karşı bilinçli olsunlar. Bu sporu 7’den 70’e herkesin bilmesi gerekir.