Jeremy Corbyn “İngiltere daha iyisini yapabilir”

İngiltere’nin ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Suriye’de derhal bir ateşkesin olması ve Suriye’ye hava saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Jeremy Corbyn ayrıca, savaş nedeniyle ülkelerini terk eden mülteciler için İngiltere’nin şu anda yaptığından daha iyi yapması gerektiğini söyledi.

İngiltere’de faaliyet gösteren düşünce kuruluş Türkiye Araştırmaları Merkezi CEFTUS’un düzenlediği Toplumsal Başarı Ödülleri gecesine katılan Corbyn burada bir konuşma yaptı.

Suriye’de devam eden savaşa ve bu savaştan kaçmaya çalışan milyonlarca mültecinin varlığına dikkat çeken Corbyn, savaşı başlatmanın çok kolay olmasına karşın sona erdirmenin her zaman güç olduğunu ve savaşların sonuçlarının onlarca yıl devam ettiğini dile getirdi.

“Hemen bir ateşkes olmalı ve Suriye’nin bombalanması durdurulmalıdır”

diye konuşan İşçi Partisi lideri savaşın yerine siyasi bir çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

Bununla birlikte sığınmacı krizine karşı da Avrupa’nın üzerine düşenleri yapması gerektiğini ifade eden Corbyn, İngiltere’nin 2020 yılına kadar sadece 20 bin mülteciyi kabul etmesini doğru bulmadığını söyleyerek

“Britanya büyük ve zengin bir ülke, diğer Avrupa ülkeleri gibi. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz. İşçi Partisi olarak da elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

diye konuştu.

Sığınmacılara veya göçmenlere kapıları kapatmanın hiçbir ekonomik problemi çözmeyeceğini vurgulayan Corbyn, bu durumun aksine ekonomik düşüşe neden olacağını dile getirerek

“Britanya haziran ayındaki referandum ile Avrupa Birliği’nde ayrılmaya karar verdi. Bu karara saygı duyuyor ve anlıyorum ancak Avrupa ile iyi ilişkileri korumaya devam etmeliyiz”

diye konuştu.

Geçmişte aktivist olarak Türkiye’ye çok sayıda ziyarette bulunduğunu hatırlatan Corbyn,1980 darbesinden sonra 1983 yılında tutuklananların mahkemelerine gözlemci olarak katıldığını söyledi.

Corbyn, CEFTUS’un çalışmalarının insanları bir araya getirerek birbirlerine yardım etmeye fırsat verdiğini belirterek bu merkezin Türkiye’de bağımsızlık ve demokrasisinde büyük etki sağlamayı ayrıca çeşitliliği kabul eden uzun süreli bir barış sürecin getirmeyi başarabileceğini sözlerine ekledi.

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