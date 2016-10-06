Jeanious Turks, Londra’ya damga vurdu!

Uluslararası lüks moda markası Harvey Nichols’ın Türkiye’de açılışının 10. yıldönümü dolayısıyla Londra’daki Harvey Nichols mağazasında Türk tasarımcıların “Jeanious Turks” adıyla tasarımları sergileniyor.

Harvey Nichols’ın Türkiye’deki kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, “Ülkemizin değerli modacılarını yurtdışında da tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Jeanious Turks” adıyla Harvey Nichols Londra’da sergilenen tasarımların açılış kokteyli sanat ve moda dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 11 Türk moda tasarımcısının kot kumaşından hazırladığı tasarımlar, modern çizimlerle geleneksel Türk motiflerini, tasarımcıların yaratıcılıkları ile birleştirerek ilginç kostümlere dönüştürüyor.

Ev sahipliği Demsa Group ve Harvey Nichols’ın Türkiye kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan’ın yaptığı serginin açılış kokteyline, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç, Prens Michael of Kent’in eşi Prenses Michael Kent, İngiltere’de yaşayan Türk modacılar Bora Aksu, Zeynep Kartal ve Serap Pollard, Harvey Nichols’ın Türkiye Genel Müdürü Simge Telman ile Londra’da yaşayan sanat ve moda dünyasından çok sayıda katıldı.

Harvey Nichols’ın Türkiye’deki kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, DHA ‘ya yaptığı açıklamada, ülkemizin değerli modacılarını yurtdışında da tanıtmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de tekstil önemli bir sektör ve yıllarca Türkiye fason üretici konumundaydı. Ancak gerek altyapısı gerekse moda ve tasarımcılarımıza yüksek katma değer yaratan bir sektör haline geldi. Mümkün olduğunca bunu yurtdışında daha fazla yaymamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sergi, Demsa’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi Harvey Nichols, dünya çağında lüks bir marka. Umarım diğer Harvey Nichols mağazalarında da başka ve yeni modacılarımızla birlikte oluruz”

Tasarımı sergilenen takı tasarımcısı Nida Bulut da aynı sergiyi İstanbul’da da gerçekleştirdiklerini dile getirerek böyle lüks markalarla birlikte kendi ürünlerinin sergilenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Moda tasarımcısı Selma Çilek ise bir Türk tasarımcısı olarak tasarımlarının böyle bir mağazada sergilenmesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek Demsa’ya da gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti. Jeanious Turks sergisi, 9 Ekim’e kadar Londra’daki Harvey Nichols mağazasında sergilenecek.

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