Japonya’nın Tokyo kentinden 2.5 yıl önce ahşap yelkenli teknesiyle yola çıkan 66 yaşındaki Masuda Kiyoshi, 15 Mayıs’ta Marmaris’e geldi.

2 ay çevreyi gezdikten sonra Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası’na hareket eden Japon turist, Marmaris’e ailesiyle birlikte tekrar geleceğini söyledi.

Japonya’nın Kanagawa kentinde doğan ve 3 yıl önce Fujitsu şirketinden emekli olan bilgisayar uzmanı Masuda Kiyoshi, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ikinci el 8.5 metrelik tekne satın aldı. Teknesine kurutulmuş erik anlamına gelen ‘Umeboshi’ adını veren Kiyoshi, Malezya, Tayland, Maldivler, Madagaskar, Güney Afrika burnunu dolaşarak Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e girdi. 15 Mayıs’ta giriş yapan Masuda Kiyoshi, “Pasifik Okyanusu’nda bu küçük teknemde tek başıma olduğumdan, dümenin başındayken dalgalar beni götürmesin diye belimden bir iple kendimi tekneye bağlıyordum. Okyanus boyunca çok fazla tekneyle karşılaştığımı söyleyemem. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında tek başımaydım. Büyük sıkıntılar çekeceğimi düşünürken çok sakin bir geçiş yaşadım. Gündüzleri sürekli molalar verip çok değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu” dedi.

Kiyoshi, internet üzerinden tanıştığı Marmarisli bir arkadaşının, “Neden buraya da gelmiyorsun?” önerisi ile dümenini Türkiye’ye çevirdiğini anlattı.

Geldiği turizm kentini çok beğendiğini, daha sonra eşi, 2 çocuğu ve 4 torunuyla Marmaris’e birlikte gelmeyi çok arzuladığını anlattı. Bunun küçücük tekneyle mümkün olamayacağını belirten Japon gezgin, çocuklarının çalıştığını, eşini de denizin tuttuğunu söyleyerek, “Uçak yolculuğu ile getirip burada birlikte gezeriz diye düşünüyorum. Marmaris çok güzel” dedi. Kiyoshi, Yunanistan’ın Sömbeki Adası’na gitmek üzere ayrıldı.