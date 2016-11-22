Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde, PKK’lı teröristlerin karayolundaki bir menfeze tuzakladığı ve 600 kilo amonyum nitrat ile desteklediği el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından son anda bulunarak imha edildi, olası bir facia son anda önlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Silvan İlçesi ile Sarığbuğday Köyü arasındaki karayolunda, bir menfeze PKK’lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlıycının, son anda güvenlik güçleri tarafından farkedilerek imha edildiği belirtilerek, “Bu tedbirler kapsamında Silvan ilçesi Sarıbuğday Köyü mevkiindeki Diyarbakır – Silvan Devlet Karayolunda icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında; menfez ile asfalt zemin arasına yerleştirilmiş vaziyette 30 adet poşet içerisinde yaklaşık 600 kilo amonyum nitrat, 3 adet elektrikli fünyeye bağlı 450 metre uzunluğunda kablo, 1 adet telsiz, 24 adet birleştirilmiş pil bloğu ve 1 adet TOL serisi devre kartına bağlı ve aktif halde el yapımı patlayıcı düzeneği 21 Kasım 2016 Pazartesi günü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde etkisiz hale getirilmiş, karayolunda oluşan hasar Karayolları Bölge Müdürlüğünce tamir edilerek anılan karayolu ulaşıma açılmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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