Rusya’da 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Askeri Müzik Festivali olan Spasskaya’ya katılan ve büyük ilgi gören Bursa’nın İznik İlçesi Mehter Takımı bu Yıl 1 Eylül’de yapılacak festival için davet bekliyor.

İznik Mehter Takımı’nın kurucusu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, davet edildikleri taktirde konserlerini feci uçak kazasında yaşamlarını yitiren Kızılordu Korosu anısına vereceklerini söyledi.

İznik Mehter Takımı, çeşitli kentlerde ve yurt dışında verdikleri konserlerle ilgi görüyor. 2014 yılında Uluslararası Askeri Müzik Festivali olan Spasskaya’ya katılan mehter takımının Kızıl Meydan’daki konserleri büyük ilgi gördü. 2015 ve 2016’da iki ülke arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle davet almadıklarını belirten İznik Mehter Takımı’nın kurucusu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, bu yıl 1 Eylül’de başlayacak festival için davet beklediklerini söyledi. Spasskaya Kulesi Festivaline davet edildikleri taktirde, Kızıl Meydan’da Tu-154 faciasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu’nun bir parçasını seslendirerek, koro üyelerini anmayı planladıklarını kaydeden Akçaalan, “Aynı zamanda Rus-Türk dostluk ilişkilerine de katkı sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 yı önce Kazıl Meydan’da, Kızıl Ordu Korosu ile konser verdiklerini kaydeden Akçaaalan, şöyle dedi:

“Uçak kazasında hayatını kaybeden orkestra şefi General Valeriy Halilov’la o zaman tanışmıştık. Kendisinin bize ve katılan diğer ülkelere yaklaşımı çok güzeldi. Bazı akşamlar çadırımıza gelerek sohbet ederdik. Kazayı duyduğumuz da ise gerçekten aşırı üzüntü duyduk ekimimizle birlikte. Bu yıl ki festival Kurban Bayram’ına geliyor. Ancak, Rusya’dan davet geldiği taktirde katılmayı isteriz. Başta General Halilov ve Bando takımı adına muhteşem olacağını düşünüyorum.”

DOSTLUK İLİŞKİLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Verecekleri konserin Türk-Rus dostluğu içinde çok önemli olduğuna dikkat çeken Akçaalan, “Sanatta düşmanlık olmaz. Aradaki mevcut uçurumların birleştirilmesi demektir. Geçtiğimiz yıl çağrılmama nedenimiz belki iki ilişkilerde yaşananlar olabilir. Ancak bu yıl o sıkıntılar aşıldı. Vereceğimiz konser aramızda ki dostluğun daha da güçlenmesine neden olacaktır. Siyasi çekişmeler ne kadar da olsa aslında Rus halkının Türklere ve Türkiye’ye olan bakışı çok güzel. Ülkemizi de bu konuda temsil etmeyi çok isteriz. Ülkeler arası pürüzlerin sanatla ortadan kalkacağı inancını taşıyoruz” dedi.

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