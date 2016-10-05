İzmit’te FETÖ operasyonu

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgüt ablalarının da bulunduğu iddia edilen 9 kadın adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri aralarında ablaların da olduğu iddia edilen 9 kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 9 kadın bu sabah adliyeye sevk edildi. Aralarında ablaların da olduğu belirtilen kadınların örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve himmet parası topladıkları iddia edildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...