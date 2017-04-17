İzmir'de referandum protestosu ve TOMA'lı müdahale!

İzmir’de önceki gece referandum sonuçlarının belli olmasının ardından referandum protestosu yapan gruba polis müdahale etti ve 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de referandum sonrası üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Bornova’da gece yarısından sonra Küçükpark’ta toplanan kalabalık grup, tencere ve tava çalarak referandum protestosu yapmaya başladı.

Polis gösterinin izinsiz olduğu söyleyerek, ‘dağılın’ uyarısında bulundu, ancak protestocu grup sloganlar atarak tencere tava çalmayı sürdürdü.

Çevik Kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Sokak aralarına kaçışan protestoculardan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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