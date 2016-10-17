İzmir’de Kore rüzgarı

İZMİR’de Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Korece dil eğitimi Veren Kral Sejong Enstitüsü, Kore dilinin 570’inci yılında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir etkinlik düzenledi.

TÖMER hizmet binasındaki enstitünün şubesinde eğitim gören öğrencilerin de katıldığı etkinlikte Kore dans gösterileri renkli görüntüler oluştururken Kore şarkıları şöylendi. İzmirliler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Öğretmenler, Korece alfabesini ve bu ülkenin kültürünü tanıttı. Kral Sejong Enstitüsü İzmir Şube Yetkilisi Lee Yin Deok Kore dili ve şarkılarının dizilerinin Türk gençleri arasında son yıllarda bir tutku haline geldiğini belirtti.

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