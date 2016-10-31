İzmir’de gündem ‘engelli farkındalığı’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de engellilerin sorunlarını 2. kez düzenleyeceği uluslararası kongre ile yeniden gündeme taşıyacak. Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek kongrede, engellilere ve ailelerine rahat bir nefes aldıracak kentsel sorunlara yönelik akademik çalışmalar ile kültürel, sportif ve sosyal programların yer alacağı uygulamalar tartışılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZFAŞ tarafından, engelli yaşamını engelsiz bir hayat haline dönüştürmek amacıyla organize edilen “2. Engelsizmir 2016 Kongresi”, 2 Kasım Çarşamba günü Fuar İzmir’de başlayacak.

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle düzenlenen ‘2. Engelsizmir 2016 Kongresi’ kapsamında engellilerin kentsel sorunlarına yönelik akademik çalışma ve uygulamaların yanı sıra kültürel, sportif ve sosyal programlar da yer alacak. Ayrıca kongre kapsamında düzenlenen “Engelsiz Engelliler” Ulusal Kısa Film Yarışması ve “Engelleri Kaldıralımö Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül törenleri de 3 Kasım 2016 Perşembe günü yapılacak. 2. Uluslararası Engelsizmir 2016 Kongresi, engellilerin kentsel yaşamın tüm boyutlarına katılıp katkıda bulunmasının olanaklarını “İzmir örneğindeö tartışmaya açmayı hedefliyor. Söz konusu kongrede, İzmir’de engellilerin toplumsal yaşama daha etkin katılımına yönelik fırsatların ve uygulamaların tartışılarak, ilgili bilim insanlarını, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekteki örgütleri ve kurumları bir araya getirip birbirlerinin deneyimlerinden yararlanarak yeni çözüm yollarının oluşturulması amaçlanıyor.

ENGELLİLERİN ‘YENİ DÜNYASI’

Engelsiz ve ayrımsız bir kent yaratmak amacıyla düzenlenen panel ve etkinliklerde, alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılar, sorunların paylaşımı ve çözümü ile geleceğe yönelik fikirlerini aktaracak. Konferanslarda, engellilerin hayatında yer bulan teknoloji, erişilebilirlik, sosyal hizmetler, sağlıkta hak edinme, savaş ve terör ile sanat ve spor irdelenirken, düzenlenecek panellerde “Almanya’da Gerçekleştirilen Uygulama ve Çalışmalarö ile “Engelsiz Sporö konuları işlenecek. Kongrede ele alınacak başlıklar şöyle: Engelsizce, Ayrımsızca ve Sınırsızca Yaşam için Teknoloji Tasarımı – Savaş, Terör, Şiddet ve Engellilik – Sosyal Hayata Katılım – İş ve Hedef Geliştirmede Güçlü Bir Araç Olarak Erişilebilirlik – Türkiye’de Sosyal Politikaların Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler – Almanya’da gerçekleştirilen Uygulama ve Çalışmalar – Engellilerin Sağlık ve Hasta Haklarına Hak Temelli Bakış – Ayrımsız ve Katılımlı Yaşam için Sanat ve Spor.

ATÖLYE DE VAR, KONSER DE

Engelli olmayanlar ve çocuklar için farkındalık çalışmaları, yerel yönetimlerde ve yazılı basında engellilerin yeri, engelli algısı ile spor ve sanattaki yansıması konularının değerlendirileceği bilimsel atölye çalışmaları da, katılımcıların empati yapabilmesine imkan yaratacak. Katılımcılar, “Asetat Karagöz Tasvir Yapım Atölyesi”, “Parasled Uçurtma Yapım Atölyesi”, “Kök Baskı Atölyesi”, “Doğayı Fotoğraflıyorum”, “Engeli Kaldır Yarışması” ve “Playback Tiyatro Atölyesi” gibi çalışmaların yer aldığı sanatsal atölyelerde keyifli zaman geçirebilecek. 2. Uluslararası Engelsizmir 2016 Kongresi, bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sosyal etkinlikler ve düzenlenecek fuarı da kapsıyor. Kongre etkinlikleri kapsamında, 3 Kasım tarihinde, Batı Anadolu folklörü ve Balkan müziğinin en önemli isimlerinden Muammer Ketencioğlu’nun bir konseri de olacak.

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