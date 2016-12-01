Ana Sayfa Kültür-Sanat İzmir’de Azeri ezgileri yankılandı

İzmir’de Azeri ezgileri yankılandı

-
Editör
-
5
PAYLAŞ
AZERBAYCAN'LI UNLU SANATCI ALIM QASIMOV, BUYUKSEHIR BELEDIYESI'NIN DUZENLEDIGI '1 FESTIVAL IZMIR'IN EN RENKLI KONSERLERINDEN BIRINE IMZA ATTI. KIZI FARGANA'YLA BIRLIKTE SAHNEYE CIKAN QASIMOV, IZMIRLILERE GUZEL BIR GECE YASATTI.(FOTO:IZMIR DHA)

AZERBAYCANLI sanatçı Alim Qasimov, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1 Festival ’in en renkli konserlerinden birine imza attı. Kızı Fargana’yla birlikte sahneye çıkan Qasimov, İzmirliler’e güzel bir gece geçirtti.

Dünyanın önde gelen muğam ( klasik müziği) yorumcuları arasında yer alan ses sanatçısı Alim Qasımov, ‘1 Festival İzmir’ kapsamında sevenleriyle buluştu. Farklı yorumuyla tanınan sanatçıya, İzmir’de yaptığı başarılı projelerle öne çıkan Camerata İzmir grubu eşlik etti. Hakan Şensoy konserin şefliğini üstelendi. Birbirinden güzel şarkılarını kızı Fargana Qasimova ile birlikte söyleyen Alim Qasimov’un bu konserinde salonda hiç boş koltuk kalmadı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

UNESCO MÜZİK ÖDÜLÜ SAHİBİ

1999 Yılında UNESCO Ödülü’ne de layık görülen Alim Qasımov, 2015 yılında Bakü’de gerçekleşen Avrupa Oyunları açılışındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Qasımov, Azerbaycan’ın klasik müziği olan muğamın etkili icracılarından olmasının yanında, sufi geleneğinden esinlenen müziği ile de dikkat çekiyor. Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada albümleri dinlenen sanatçının ülkesindeki aşık tarzı halk müziği geleneğini de içinde barındıran müziğine, Türk ve Fars edebiyatının önemli isimleri de kaynaklık ediyor. Sanatçının kariyerindeki en önemli albümleri “The Legendary Art of Mugham’ ve ‘Love’s Deep Ocean’ adını taşıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI