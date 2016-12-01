İzmir’de Azeri ezgileri yankılandı

AZERBAYCANLI sanatçı Alim Qasimov, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1 Festival İzmir’in en renkli konserlerinden birine imza attı. Kızı Fargana’yla birlikte sahneye çıkan Qasimov, İzmirliler’e güzel bir gece geçirtti.

Dünyanın önde gelen muğam (Azeri klasik müziği) yorumcuları arasında yer alan Azeri ses sanatçısı Alim Qasımov, ‘1 Festival İzmir’ kapsamında sevenleriyle buluştu. Farklı yorumuyla tanınan sanatçıya, İzmir’de yaptığı başarılı projelerle öne çıkan Camerata İzmir grubu eşlik etti. Hakan Şensoy konserin şefliğini üstelendi. Birbirinden güzel şarkılarını kızı Fargana Qasimova ile birlikte söyleyen Alim Qasimov’un bu konserinde salonda hiç boş koltuk kalmadı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

UNESCO MÜZİK ÖDÜLÜ SAHİBİ

1999 Yılında UNESCO Müzik Ödülü’ne de layık görülen Alim Qasımov, 2015 yılında Bakü’de gerçekleşen Avrupa Oyunları açılışındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Qasımov, Azerbaycan’ın klasik müziği olan muğamın etkili icracılarından olmasının yanında, sufi geleneğinden esinlenen müziği ile de dikkat çekiyor. Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada albümleri dinlenen sanatçının ülkesindeki aşık tarzı halk müziği geleneğini de içinde barındıran müziğine, Türk ve Fars edebiyatının önemli isimleri de kaynaklık ediyor. Sanatçının müzik kariyerindeki en önemli albümleri “The Legendary Art of Mugham’ ve ‘Love’s Deep Ocean’ adını taşıyor.

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