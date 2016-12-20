İzmir Senfoni’den müzik dolu gece

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İzDSO), bu hafta vereceği konserde İzmirli sanatseverlere tam bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Aralık Cuma gecesi Folkart’ın Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak. Bu haftaki konserde Türkiye’nin yetiştirdiği dünyaca ünlü şef Rengim Gökmen’in yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na solist olarak kemanda Svetlin Roussev ile bariton Arda Aktar eşlik edecek. Programda S. Prokofiev “1 nolu keman konçertosu”, G.Mahler “Bir Gezginin Şarkıları” ve R. Strauss “Güllü Şovalye” eserleri seslendirilecek. Bu konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lardan ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden cuma günü konser saatine kadar alınabilir.

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