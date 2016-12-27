İzmir İtalyan Ticaret Odası’ndan turizme fuarlı destek

İZMİR İtalyan Ticaret Odası ve Anfaş Fuarcılık iş birliği ile 18 Ocak – 21 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Anfaş Hotel Equipment 28. Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı turizm sektörünün büyüklerini bir araya getirecek.

Türkiye genelinde turizm sektörünün gelişmesi amacıyla fuar etkinliklerine her zaman destek olacaklarını ifade eden İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rebii Akdurak, 2016 yılında turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların 2017 yılında gerçekleşecek olan fuar ve organizasyonlar ile çözüleceğini umut ettiklerini söyledi. 15 Temmuz’da yaşanan darbe sürecinden sonra turizmde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Akdurak, “Yaşanan gelişmeler sonucunda turizm sektöründe ciddi bir talep azalması yaşandı. Biz oda olarak, turizm faaliyetlerinin yeniden canlanması noktasında gerçekleştirilen fuar etkinliklerine her zaman destek olacağız” dedi.

İzmir İtalyan Ticaret Odası ve Anfaş Fuarcılık işbirliği ile 18 Ocak – 21 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Anfaş Hotel Equipment 28’inci Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı’nın sektöre ciddi bir katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Akdurak, “Turizm sektörü ülke ekonomimizin can damarıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi her güzelliği ile yaşanan ülkemizde turizm yıl boyunca ekonomiye katkı sağlar. Bu sebeple, İzmir İtalyan Ticaret Odası olarak, gerçekleştirdiğimiz tüm yurtdışı seyahatlerde de Türkiye’ye turist gelmesi amacıyla görüşmelerimize aralıksız devam ediyoruz. İtalyan turistlerin Türkiye’ye gelmesi ve tatil tercihlerini bizim ülkemiz yapması amacıyla oda olarak tüm faaliyetleri yerine getiriyoruz. Gerçekleşecek fuar ile 2017 yılında turizm sektörünün tekrardan canlanacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

Dört gün sürecek olan etkinlikte konaklama ve ağırlama sektörü olan ürün gruplarının sergileneceğini açıklayan Akdurak, fuar boyunca yerli ve yabancı 45 bine yakın ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

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