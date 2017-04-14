Referandum çalışmalarını değişik iller ve İzmir’de yoğun bir şekilde sürdüren CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmirliler’e son dakikaya kadar çalışma çağrısı yaptı. Çam, şöyle dedi:

“Evetçilerin İzmir’e geldiklerinde nasıl ağız değiştirdiklerini gördük. Hayır diyenleri terörist ve hain ilan edenler, İzmir’de çark ettiler. Onların bu samimiyetsiz çarklarını İzmir kabul etmez, etmeyecektir. Ancak bu yetmez. Ülkenin batıya açılan yüzü İzmir’e, İzmirlilere sadece sandığa gidip ‘hayır’ oyu kullanmak yetmez. İzmir bilincini tüm Türkiye taşımalıdır. Sosyal medyadaki paylaşımlarla, gerektiğinde başka illerdeki tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları telefonla arayarak onları uyarmalıyız. Halkımız, Pazar günü yapılacak halk oylamasının bir seçim olmadığının, cumhurbaşkanı her kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkisinin bir kişiye teslim edilmeyeceğinin farkında ve bilincinde. Ben halkımın sağduyusuna güveniyorum, inanıyorum. Parlamenter seçime sahip çıkacağını kim olursa olsun bu kadar yetkinin bir kişiye teslim etmeyeceğini biliyorum. Kararsızların dağılımıyla birlikte hayır oyunun çıkacağını düşünüyorum. İzmir de üzerine düşen tarihi görevi yapacak ve yine Türkiye’de tarihi bir rekora imza atacaktır.”