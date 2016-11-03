İzmir’e “1 numara” festival geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), İzmirli sanat tutkunlarını “1 Festival İzmir” ile buluşturacak. 28 Kasım’da başlayacak festivalde Kenan Doğulu, Alim Qasımov ve Kerem Görsev gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yeni bir projeyle İzmirli sanatseverleri mest edecek. ”1 Festival İzmir” , birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçı ve grupların konserleriyle bir ilk olacak.

28 Kasım – 3 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival açılış konserine Richard’s (Richard Bona) Cuban Band Mandekan Cubano imza atacak. Konser, 28 Kasım’da Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak.

29 Kasım’da sevilen sanatçı Kenan Doğulu, Türkiye’de ilk kez yapılacak olan farklı bir projeyle seyirciyle buluşacak. Yapımcılığını Blue in Green grubunun üstlendiği ve müzik direktörlüğü Furio di Castri ve Giampaolo Casati tarafından yapılan konserde, Kenan Doğulu yepyeni bir yorumla İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Doğulu hayranları, bu farklı deneyimi Büyük Salon’da saat 20.00’de dinleyebilir.

UNESCO MÜZİK ÖDÜLÜ SAHİBİ QASIMOV

Dünyanın önde gelen muğam (Azeri klasik müziği) yorumcuları arasında yer elan Azeri ses sanatçısı Alim Qasımov ise İzmir’de yaptığı farklı projelerle öne çıkan Camerata İzmir grubuyla birlikte 30 Kasım 2016’da festivale renk katacak. 1999 yılında UNESCO Müzik Ödülü’ne de layık görülen Alim Qasımov, 2015 yılında Bakü’de gerçekleşen Avrupa Oyunları açılışındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Hakan Şensoy şefliğinde gerçekleşecek olan konser Büyük Salon’da saat 20.00’de.

Davulun önde gelen isimlerinin sahne alacağı sürprizlerle dolu etkinlik ‘Drum Day’ (Davul günü) ise 1 Aralık 2016’da saat 17.00’den itibaren Büyük Salon’da izlenebilir.

KAPANIŞ KEREM GÖRSEV TRİO’DAN

“1 Festival İzmir”in kapanış konserini ise yine müzikseverlerin çok sevdiği isimler verecek. Türkiye’nin en önemli caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev, 3 Aralık 2016’da ‘Festival Özel Konseri’nde Büyük Salon’da sahne alacak. Görsev’e kontrasbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman eşlik edecek. Kerem Görsev Trio’nun konseri Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak.

KEREM GÖRSEV HAKKINDA KISA BİLGİ

28 Haziran 1961’de İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda başladı ve 1972 yılından sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda devam etti. Caz tutukusu konservatuvar yıllarında başlayan Kerem Görsev çeşitli klüplerde ve konserlerde birçok Türk ve yabancı müzisyenle çalma imkânına kavuştu. Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, Eric Revis, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis, Harvey Thompson, Russell Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett ve Marcus Strickland bu sanatçılardan bazılarıdır. Sanatçı , Eskişehir Festivali’deki iki konserde Elvin Jones Jazz Machine grubunda çaldı.

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