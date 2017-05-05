Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen The Economist dergisi “Türkiye ile Rusya’nın dostluğunun NATO’yu kaygılandırması gerektiğini” yazdı…

Bunun nedeni olarak, “Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi satması konusunda prensip anlaşmasına varılması” gösteriliyor…

Economist “NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin Soğuk Savaş’tan bu yana en üst düzeyde olduğu bir dönemde böylesi bir satış, eğer tamamlanırsa, İttifak’a yönelik hesaplanmış bir hakaret olarak görülecektir. Aynı zamanda son yıllarda gözlenen, Erdoğan’ın, Türkiye’nin esasında NATO’nun ittifakla yüzde yüz entegre olmamış bir üyesi olarak kalmasından memnun olacağı yönündeki algıyı da pekiştirecektir.” görüşünde…

İşin ilginç olan yönü, bu yazının “ABD, Türkiye’nin Suriye’nin Karaçok bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının hemen ardından terör örgütüne 22 tır silah, mühimmat ve araç desteği sağlamış olmasından” hiç söz etmemesi…

Terör örgütünün, sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi kullandığı ortaya çıkmış olması da unutulmuş…

Yine ilginç bir biçimde ve bambaşka bir konuda olsa Türkiye; daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman medyasına yansıdı bu arada…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki avukatı Michael Hubertus von Sprenger, Erdoğan’ı Almanya’daki davalarda artık temsil etmeyecek… Münihli avukat, perşembe günü Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada “Bu görevi bırakıyorum. “Ancak bunun sebeplerine ilişkin bir açıklama yapmak istemiyorum.” dedi…

Hatırlanacağı gibi; avukat Michael Hubertus von Sprenger, Alman mizahçı Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı şiir kapsamında Almanya’da görülen davalarda Erdoğan’ın avukatlığını üstlenmişti…

Alman medyası, von Sprenger’in Erdoğan’ın avukatlığını bırakmasının nedenini Erdoğan’ın referandum kampanyaları sırasında Almanya’ya yönelik yaptığı Nazi ithamları olduğu öne sürüyor…

Avukat von Sprenger’in Erdoğan’ın Nazi suçlamalarının kendisini “kişisel olarak etkilediğini” söylediği öne sürülüyor…

Kısacası Erdoğan’ın yaptığı ya da adının karıştığı her şey; yalnız Türkiye’de değil, dünyada da izleniyor… Tabii, bu durumu “herkes bizi izleyecek” şişinmesiyle görmek isteyenler olacaktır…

Onlara “bir zamanlar Saddam ve Kaddafi’nin de herkes tarafından izlendiğini” hatırlatalım..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...