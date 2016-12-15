İZDSO’dan İsmet İnönü’yü anma gecesi

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 16 Aralık Cuma gecesi, ‘İsmet İnönü’yü Anma Özel Konseri’ verecek.

Her hafta düzenlediği konserlerle dünyaca ünlü sanatçıları İzmirlilerle buluşturan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu haftada dünyaca ünlü iki sanatçıyı ağırlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 16 Aralık Cuma gecesi, Folkart’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘İsmet İnönü’yü Anma Özel Konseri’ saat 20.30’da başlayacak.

Dünyaca ünlü şef Adrian Prabava yönetimindeki İZDSO’ya solist olarak viyolonselde Emilio Colon eşlik edecek. Emilio Colon’un D’Addario sponsorluğu ile 1700 yapımı Amati çello ile bu konseri verecek olması aynı zamanda sanatseverler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. Konser programında A. Dvorak’ın ‘Viyolonsel Konçertosu’ ile F. Mendelssohn’un ‘3 numaralı senfonisi (İskoç Senfonisi)’ eserleri yer alıyor. Konserin biletleri, internet üzerinden www.biletinial.com sitesinden, Alsancak ve Karşıyaka D&R’lardan ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden cuma günü konser saatine kadar alınabilecek.

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