İZDSO’dan ‘birlik ve kardeşlik’ konseri

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2016 yılının son konserinde tüm Türkiye’ye ‘birlik ve kardeşlik’ mesajı verecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 30 Aralık Cuma gecesi İZDSO ve Konak Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek konser, saat 20.30’da başlayacak. Yeni yılın son konserinde şef Alexandru Samoila yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na, solist olarak Nurdan Küçükekmekçi, Asude Karayavuz, Ayhan Uştuk, Serhat Konukman ve Tobav Cumhuriyet Çocuk Korosu eşlik edecek. Senfoni Orkestrası bu haftaki konserine, ülkede son dönemde yaşanan olaylar ve şehitler nedeniyle J.S. Bach’in ‘Air’ eseriyle başlayacak. Programda, solistlerin seslendireceği opera eserlerinden seçme arya ve düetlerin yanı sıra, J.Strauss ‘Yarasa Üvertürü’, P.I.Tchaikovsky Kuğu Gölü Bale Süiti’nden ‘Vals’ ve Fındıkkıran Bale Süiti’nden ‘Çiçeklerin Valsi’ eserleri yer alacak. Konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com) ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden cuma günü konser saatine kadar alınabilecek.

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